+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगनलाई प्रकाशशरण महतले भने : सभापतिलाई दोष दिएर उम्किन पाइँदैन

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न नसकेको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दोष दिएर उम्किन नमिल्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १७:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न नसकेको विषयमा सभापति देउवालाई दोष दिन नमिल्ने बताउनुभयो।
  • महतले महामन्त्रीले अतिरञ्जित प्रस्तुति नदिनु पर्ने र जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै नेता कार्यकर्ताले प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
  • सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनुभएको र क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएर मात्र निर्वाचनमा जाने तयारी भइरहेको प्रवक्ताले जानकारी दिनुभयो।

पुस १०, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको महाधिवेशन समयमै गर्न नसकेको विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दोष दिएर उम्किन नमिल्ने बताएका छन् ।

बिहीबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबारे जानकारी दिँदै उनले महामन्त्रीले अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुन नहुन भनेका हुन् ।

‘उहाँ त पार्टीको महामन्त्री। उहाँबाट देशभरका नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले यी विषयलाई हामी कसैले पनि अतिरञ्जित तरिकाबाट सार्वजनिक गर्नुहुँदैन । अहिले कसैलाई दोष दिने कुरा छैन । सभापतिले कार्यवाहक दिएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनु भएको छ । उहाँले मिटिङ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ ।’

सभापति देउवाले गत असोज २८ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

उनले नेताहरूले एकअर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारी पूरा नहुने भन्दै थपे, ‘जिल्लाका साथीहरूलाई दोष दिनुहुँदैन। कतिपय यतैबाट कमिकमजोरी भएका छन् ।’

क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएर मात्रै निर्वाचनमा जाने प्रवक्ता महतले बताए। ‘क्रियाशील सदस्यता नटुंगिकन निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढ्दैन। त्यसैले निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिन्छ,’ उनले भने।

प्रकाशशरण महत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने मनस्थितिबाट माथि उठौं : प्रकाशशरण महत

एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने मनस्थितिबाट माथि उठौं : प्रकाशशरण महत
प्रकाशशरणको प्रस्ताव : दुई प्रकृतिको कार्यतालिका बनाऔं

प्रकाशशरणको प्रस्ताव : दुई प्रकृतिको कार्यतालिका बनाऔं
पार्टीमा आत्मनिन्दाको प्रवृत्ति बढ्यो, सबैले कमजोरी स्वीकारौं : प्रवक्ता महत

पार्टीमा आत्मनिन्दाको प्रवृत्ति बढ्यो, सबैले कमजोरी स्वीकारौं : प्रवक्ता महत
छिनछिनमा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्छ: प्रकाशशरण महत

छिनछिनमा राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्छ: प्रकाशशरण महत
पार्टीको विशेष महाधिवेशन हुँदैन, नियमित नै गर्छौं : प्रवक्ता महत

पार्टीको विशेष महाधिवेशन हुँदैन, नियमित नै गर्छौं : प्रवक्ता महत
संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्पलाई कांग्रेसले ‘क्लोज’ गरेको छैन : प्रकाशशरण महत

संसद् पुनर्स्थापनाको विकल्पलाई कांग्रेसले ‘क्लोज’ गरेको छैन : प्रकाशशरण महत

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित