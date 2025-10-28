+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने मनस्थितिबाट माथि उठौं : प्रकाशशरण महत

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २१ गते १८:०२
फाइल तस्वीर

२१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीभित्र एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने मनस्थितिबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै उनले विपक्षी पार्टीको चुनौतीको सामना गर्नेबारे छलफल हुनुपर्ने भए पनि कांग्रेसमा एकले अर्कोलाई कमजोर गर्ने, स्थापित र विस्थापित गर्ने बहस भइरहेको बताए ।

‘दुर्भाग्यवस हाम्रो पार्टी आत्मघाती हुन थाल्या छ । हामी आफ्नैलाई सहँदैनौँ । विपक्षीको त्यो कुरा हामी गर्दै गर्दैनौँ । विपक्षीसँग लड्ने कुरा गरिरेहका छौं हामीले ? विपक्षीको चुनौती कसरी पार गर्ने हामीले कुरा गरिरहेका छौँ ?,’ महतले प्रश्न गरे, ‘हामीलाई नै कसरी, कसलाई कमजोर गर्ने, स्थापना र विस्थापना गर्ने ? त्यो बहसमा हामी छौँ । त्यसकारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु– यसबाट हामी उठ्नु जरूरी छ । संकटमा जुट्ने हो । संकटमा विवाद गर्ने हैन । सहज समयमा विवाद चर्कै गरे हुन्छ ।’

देश, पार्टी र सभापति शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेको समयमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर पार्टी दुर्भाग्यपूर्ण अध्यायमा प्रवेश गरेको नेता महतको भनाइ छ ।

‘अप्ठ्यारो समयमा यत्रो ठूलो विवाद, त्यो पनि ‘भेरि फर्स्ट डे’ बाट । जुन बेला पार्टी सभापतिमाथि र देशैभरि हाम्रो संरचना र व्यक्तिगत घर–सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण भयो,’ उनले भने, ‘त्यही बेला विशेष महाधिवेशका लागि हस्ताक्षर गर्ने र नगर्नेबीच विभाजन ल्यायौँ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अध्यायमा हामी प्रवेश गर्‍यौँ ।’

प्रवक्ता महतले आफूले शालिनतापूर्वक आफ्ना मत राखे पनि पार्टीभित्र शिकार भएको दुःखेसो गरे ।

‘म त शालिनतापूर्वक आफ्ना मतहरू राख्छु । म त यस्तो शिकार भाछु कि, म त टिके रे । वडामा पनि जित्न नसक्ने रे । त्यो पार्टीबाट होइन, पार्टी भित्रैबाट,’ उनको गुनासो थियो, ‘मलाई त लात पुरस्कार दिन्छु भनेर समेत आएका छन्, त्यो पनि पार्टी भित्रैबाट । कहिले पनि हामीले त कसैलाई गाली गर्न पनि जानेनौँ ।’

प्रवक्ता महतले आफूमाथि पार्टीभित्रबाट भइरहेको प्रहारबारे गुनासो गर्दै बीपी कोइरालाको भनाइ पनि स्मरण गरे ।

‘बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, जब सत्यको मुख बन्द हुन्छ,  झुटोको थुतुनो चल्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीको दुर्भाग्य के भएको छ भने जो विपक्षीहरू छन्, जसले हामीलाई चुनौती खडा गरिरहेका छन् । त्यसका विरुद्ध हामी चुइँक्क बोल्दैनौँ । हाम्रो सत्यको मुख सिल हुन्छ । यसले कसैको पनि हित गर्दैन ।’

नेपाली कांग्रेस प्रकाशशरण महत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महाधिवेशनबारे मध्यमार्गी बाटो खोजौं : गोविन्द भट्टराई

महाधिवेशनबारे मध्यमार्गी बाटो खोजौं : गोविन्द भट्टराई
अहिले दोष खोज्ने र धार बनाउने समय होइन, जिम्मेवार बनौं : डिना उपाध्याय 

अहिले दोष खोज्ने र धार बनाउने समय होइन, जिम्मेवार बनौं : डिना उपाध्याय 
कांग्रेस बैठकमा उमेशजंग : महाधिवशेनको तयारी पहिले किन गरिएन ?

कांग्रेस बैठकमा उमेशजंग : महाधिवशेनको तयारी पहिले किन गरिएन ?
वर्तमान समितिको म्याद बढाउन खोजिए विशेष महाधिवेशन हुन्छ : मधु आचार्य

वर्तमान समितिको म्याद बढाउन खोजिए विशेष महाधिवेशन हुन्छ : मधु आचार्य
कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनबाट सिक्नुपर्ने पाठ

कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनबाट सिक्नुपर्ने पाठ
कांग्रेस महाधिवेशन : चुनावअघि भ्याइन्छ कि भ्याइन्न भन्ने गलफतीमै बित्यो डेढ महिना

कांग्रेस महाधिवेशन : चुनावअघि भ्याइन्छ कि भ्याइन्न भन्ने गलफतीमै बित्यो डेढ महिना

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव
एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन
जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन

जेनजी खोज्दैछन् रूपान्तरण, बन्दैछ वृद्धहरूको गठबन्धन
न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

न्युयोर्कतिर हेर, राजनीति बदलिंदैछ

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

12 Stories
विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

विश्वभर लोकप्रिय ७ स्वादिष्ट परिकार

8 Stories
‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

‘कार्डियाक अरेस्ट’ कसरी मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

12 Stories
धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

धर्तीबाट लोप भएका १० शहर

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित