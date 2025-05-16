+
‘सरकारले फागुनमा चुनावको वातावरण बनाउन नसके वैशाखमा गर्न उपयुक्त हुुन्छ’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुनमा चुनाव गर्न सरकारले वातावारण निर्माण गर्न नसके वैशाखमा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

२०८२ पुष १० गते १८:११

१० पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले फागुनमा चुनाव गर्न सरकारले वातावारण निर्माण गर्न नसके वैशाखमा उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आज बोल्ने क्रममा महामन्त्री शर्माले सर्वपक्षीय संवाद गरेर बैशाखमा चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव र साथ दिनुपर्ने विचार राखेका हुन् । बैठकमा महामन्त्री शर्माले भने,‘चुनाव हुन कि त सरकारले वातावरण बनाउन सक्नैपर्छ कि त सर्वपक्षीय संवाद र छलफल गरेर वैशाखमा चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव र साथ दिनुपर्छ ।’

फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न उपयुक्त वातावरण बन्न नसकेको महामन्त्री शर्माको ठहर थियो । पूर्वनिर्धारित समय अनुसार चुनाव गर्न संवैधानिक प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न फागुन २१ मा ७ प्रदेशको ७ क्षेत्रमा गर्न सकिने विकल्प पनि उनले देखाए ।

विश्वप्रकाश शर्मा ।
