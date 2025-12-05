जगत टमाटासहित पाँच जना राखेपको सदस्यमा मनोनित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ पुस, काठमाडौं । क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटासहित पाँचजना राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को सदस्यमा नियुक्त भएका छन् ।
टमाटासहित कुमार लामा घिसिङ, शान्तकुमार महता, राजेश खड्का र प्रयास कार्की सदस्यमा नियुक्त भएका हुन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार राखेपको रिक्त रहेको स्थानमा ५ सदस्य मनोनित गरेको हो ।
पाँचैजनालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले शुक्रबार शपथग्रहण गराएका छन् । सबैजनाको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।
