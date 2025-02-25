बीपीएल २०२५ : सन्दीप सम्मिलित राजशाहीको विजयी सुरुवात, शान्तोले बनाए शतक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशमा आजदेखि सुरु भएको बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल)को पहिलो खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीका लेगस्पीनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित राजशाही वारियर्सले विजयी सुरुवात गरेको छ ।
राजशाहीले सिल्हेट टाइटन्सलाई ८ विकेटले पराजित गरेको हो । सिलहेटले दिएको १९१ रनको लक्ष्य राजशाहीले २ बल बाँकी छँदा २ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
नजमुल होसेन शान्तोले अविजित १०१ रन बनाए भने मुस्फिकर रहिमले अविजित ५१ रन बनाए ।
त्यसअघि सिलहेटले २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १९० रन बनाउँदै राजशाहीलाई १९१ रनको लक्ष्य दिएको थियो ।
सन्दीपले ४ ओभरमा ३८ रन दिएर २ विकेट लिएका थिए । उनले रोनी तालुकदार र हजरतुल्लाह जाजाइलाई आउट गरेका थिए ।
४१ रन बनाएर खेलिरहेका रोनीलाई बोल्ड गरेका सन्दीपले जाजाइलाई २० रनमा स्टम्प आउट गराए ।
