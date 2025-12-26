नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप : पुरुषतर्फ पुलिस र हेल्प नेपाल विजयी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ पुस, काठमाडौं । नवौं एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप २०८२ अन्तर्गत पुरुषतर्फ नेपाल पुलिस क्लब र टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालको कभर्डहलमा शुक्रबार भएको पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा समूह बीमा रहेको विभागीय टोली पुलिसले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई ३-१ को सेटमा हरायो ।
नयाँ टोली भएपनि ढोरपाटनले पुलिसलाई टक्कर दिने प्रयास गरेको थियो । तर अनुभवी पुलिसले आफ्नो अनुभव प्रयोग गर्दै एक सेट गुमाए पनि पहिलो खेल जित्दै विजयी सुरुवात गरेको हो ।
पहिलो सेट पुलिसले २५-२० ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो भने दोस्रो सेट २५-१४ ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो ।
तेस्रो सेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक बन्दा ढोरपाटनले टाईब्रेकरमा ३५-३३ ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल रोमाञ्चक बनाएको थियो । तर चौथो सेट पुलिसले २५-१४ ले सहजै आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल जितेको हो ।
यस्तै पुरुषतर्फ दोस्रो खेलमा समूह ए मा रहेको हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबले अर्को विभागीय टोद्यी एपीएफ क्लबलाई सोझो सेटमै हरायो । तीन विदेशी खेलाडी सम्मिलित हेल्प नेपाल विरुद्ध एपीएफले टक्कर दिने प्रयास गरेपनि एक सेट पनि जित्न सकेन । हेल्प नेपालले एपीएफलाई २५-२१, २५-२०, २५-२० ले पराजित गरेको हो ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिवार पनि पुरुषतर्फ दुई खेल हुनेछ । पहिलो खेल समूह डी मा रहेको त्रिभुवन आर्मी क्लब र कोशी प्रदेश भलिबल संघ तथा दोस्रो खेल समूह सी मा रहेको रुकुम पश्चिम प्रशिक्षण सेन्टर बूढानीलकण्ठ क्लब बीच हुनेछ ।
