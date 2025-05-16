वीरेन्द्रनगरमा गाडीको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु

१२ पुस, काँक्रेविहार (सुर्खेत) । गाडीको ठक्करबाट शनिबार बिहान घाइते भएका दैलेखको डुङे्गेश्वर गाउँपालिका-५ का ४३ वर्षीय जङ्गबहादुर बुढाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१ टेम्पो पार्कको सडकमा उनलाई गाडीले ठक्कर दिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार मदिरा सेवन गरेका बुढा सडकमा सुतिरहेको अवस्थामा अज्ञात गाडीले ठक्कर दिंदा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए ।
उनको प्रदेश अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक दीपक मगराठीले जानकारी दिए ।
ठक्कर दिने गाडीको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
