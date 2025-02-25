नवाैं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप : रुकुम पश्चिम र आर्मीको विजयी सुरुवात

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१२ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंमा जारी नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र र त्रिभुवन आर्मी क्लबले विजयी सुरुवात गरेका छन् ।
त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्डहलमा भएको खेलमा रुकुम पश्चिम भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रले बुढानिलकण्ठ भलिबल क्लबलाई २५-१९, २५-२१,२५-२१ को सेटमा पराजित गरेको हो ।
त्यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले कोशी प्रदेशलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा पराजित गरेको छ । आर्मीले कोशीलाई २५-२३, २७-२५, २७-२५ ले पराजित गरेको हो ।
महिलातर्फ एपीएफ र न्यु डायमण्ड विजयी
महिलातर्फको पहिलो खेलमा न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले कर्णालीको चुली युवा क्लबलाई २५-१०,२५-५,२५-१५ ले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ ।
यस्तै एपीएफ क्लबले पनि मधेश प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई साेझाे सेटमा हराउँदै विजयी सुरूवात गरेको छ । एकपक्षीय खेलमा एपीएफले मधेशलाई २५-४, २५-५, २५-४ ले पराजित गरेको हो ।
