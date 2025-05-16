प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : आजदेखि समानुपातिकको बन्द सूची पेस गर्ने कार्यक्रम सुरु

१३ पुस, काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आजदेखि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समय सुरु भएको छ ।
निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दलहरुले तोकिएको समयमा उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गरिसक्नु पर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार बन्द सूची पेस गर्ने समय सोमबार राति १२ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ ।
बन्द सूची पेस गर्ने कार्यक्रम सुरु भएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको टोली बिहानै निर्वाचन आयोग पुगिसकेको छ ।
अन्य दलहरु पनि बन्द सूचीलाई अन्ति रुप दिने तयारीमा छन् ।
