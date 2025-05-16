बालेन–कुलमान वार्तामा मिसिए रवि

१२ पुस, काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच भइरहेको छलफलमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि मिसिएका छन् ।
घिसिङ र शाहबीच साँझदेखि चलिरहेको वार्तामा लामिछाने मिसिएका हुन् ।
निकट स्रोतका अनुसार, अहिले उनीहरू तीन जनाबीच छलफल चलिरहेको छ । यो वार्तालाई निर्णायक मानिएको छ ।
यद्यपि औपचारिक रुपमा केही जानकारी नेताहरूले गराएका छैनन् ।
रवि निकट स्रोतका अनुसार, रवि र बालेनका सहयोगीले तयार पारेको सहमतिको ड्राफ्टमाथि अहिले छलफल चलिरहेको हो ।
घिसिङले आजै मात्रै पार्टी बैठक राखेर अस्तित्वको विषय उठाएका थिए ।
