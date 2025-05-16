अनारको मूल्य घट्यो, किलोको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- स्थानीय बजारमा अनारको मूल्य आइतबार थोकमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँले घटेर ३ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ।
१३ पुस, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा अनारको मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले आइतबार अनारको मूल्य घटेको देखाएको हो ।
आज आइतबार अनारको मूल्य थोकमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ घटेको छ ।
आइतबार अनार प्रतिकिलो ३ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । हिजो शनिबार ३ सय ७५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
