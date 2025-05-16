+
उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै

अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १५:३९

  • उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक १३ पुस काठमाडौंमा बस्न लागेको छ।
  • बैठक निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशम्शेर जबराको संयोजकत्वमा हुनेछ।
  • बैठकमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्।

१३ पुस, काठमाडौं । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बस्दैछ ।

यो समिति निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशम्शेर जबराको संयोजकत्वमा छ । बैठक बस्न लागेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार समितिले निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्नुका साथै आवश्यक रणनीति समेत तय गर्नेछ ।

उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समिति प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सगुनशम्शेर जबरा २१ फागुनको चुनाव
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com