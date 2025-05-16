उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक १३ पुस काठमाडौंमा बस्न लागेको छ।
- बैठक निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशम्शेर जबराको संयोजकत्वमा हुनेछ।
- बैठकमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्।
१३ पुस, काठमाडौं । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बस्दैछ ।
यो समिति निर्वाचन आयोगका आयुक्त सगुनशम्शेर जबराको संयोजकत्वमा छ । बैठक बस्न लागेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षाको सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार समितिले निर्वाचन सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्नुका साथै आवश्यक रणनीति समेत तय गर्नेछ ।
