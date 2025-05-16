+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

म कांग्रेस बदल्न चाहन्छु, समानुपातिकबाट पनि चुनाव लड्दिनँ : विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफू प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फबाट उम्मेदवार नहुने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १६:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फबाट उम्मेदवार नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
  • शर्माले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबन्ने घोषणा समानुपातिकबाट संसद्‌मा जाने संकेत नभएको बैठकमा बताए।
  • उहाँले संसद्‌ नगई पार्टीमा काम गर्न र कांग्रेसलाई नयाँ ढंगले स्थापित गर्न समर्पित हुन चाहेको बताउनुभयो।

१३ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफू प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फबाट उम्मेदवार नहुने बताएका छन् ।

आइतबारको कार्यसम्पादन समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले आफूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्नुको अर्थ समानुपातिकमार्फत जाने भन्ने नभएकोब ताएका हुन् ।

‘प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गर्नुको अर्थ समानुपातिकबाट संसद्‌मा जाने भन्ने होइन,’ शर्माले बैठकमा भने, ‘पार्टीको महामन्त्री समानुपातिकमा बस्नु भनेको एक अर्को साथीको सभावना र अवसर खोस्नु हो । म त्यस्तो गर्न चाहन्नँ ।’

उनले संसद्‌ नगएर सम्पूर्ण समय पार्टीमा खर्चिन चाहेको पनि बताए ।

‘म संसद्‌मा नगएर सम्पूर्ण समय पार्टीमा काम गर्न चाहन्छु । कांग्रेसलाई बदल्न र आगामी दिनमा नयाँ ढंगले स्थापित गर्न जरुरी छ । म त्यसमै समर्पित हुन चाहन्छु’ शर्माले भने ।

विश्वप्रकाश शर्मा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगन र विश्वप्रकाशबेगर कांग्रेस कसरी चुनावमा जाला ?

गगन र विश्वप्रकाशबेगर कांग्रेस कसरी चुनावमा जाला ?
अझै पनि नियमित महाधिवेशन सम्भव छ : विश्वप्रकाश शर्मा

अझै पनि नियमित महाधिवेशन सम्भव छ : विश्वप्रकाश शर्मा
गगनसहित कांग्रेसका ३ पदाधिकारी आगामी निर्वाचन नलड्ने

गगनसहित कांग्रेसका ३ पदाधिकारी आगामी निर्वाचन नलड्ने
चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दै विश्वप्रकाशले भने- नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ

चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दै विश्वप्रकाशले भने- नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ
चुनाव नलड्ने विश्वप्रकाशको घोषणा

चुनाव नलड्ने विश्वप्रकाशको घोषणा
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट एमालेको नेतृत्व छनोटले सकरात्मक सन्देश दिएको छः विश्वप्रकाश शर्मा

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट एमालेको नेतृत्व छनोटले सकरात्मक सन्देश दिएको छः विश्वप्रकाश शर्मा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित