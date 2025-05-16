मदिरा नखान सुझाएकी सासूको ज्वाइँले गरे हत्या

१४ पुस, विराटनगर । इटहरीमा छोरी–ज्वाइँको घर पुगेकी एक महिलाको हत्या भएको छ । उपचारका लागि भोजपुरबाट इटहरीस्थित छोरी–ज्वाइँको घर आएकी ५६ वर्षीया पबीमाया बयलकोटीको हत्या भएको हो ।
हत्या आरोपमा उनकै ज्वाइँ ४० वर्षीय गणेश साह गुप्ता पक्राउ परेका छन् । गुप्ताले टाउकोमा हिर्काएर सासुको हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डिएसपी चन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
दुई सन्तानका बुबा र सवारी चालक ज्वाइँलाई मदिरा सेवन नगर्न भनेर सासूले सम्झाउन खोज्दा हत्या गरेको पाइएको र यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी खड्काले बताए ।
डिएसपी खड्काका अनुसार उपचारका लागि इटहरी आएकी बयलकोटी सोमबार घर फर्कने तयारीमा थिइन् । उनी आइतबार साँझ ज्वाइँको डेरामा पुगेकी थिइन् । उनी पुग्दा ज्वाइँ मदिराले मातेका थिए ।
त्यसपछि पबीमायाले ज्वाइँलाई रक्सी नखान भन्दै सम्झाएकी थिइन् । सुरुमा सासूले सम्झाउँदा सुनिरहेका उनले पछि ट्युबेलको ह्याण्डलले टाउकोमा प्रहार गरेका थिए । सासूमाथि आक्रमण गरी भाग्दै गर्दा इटहरीबाटै उनलाई पक्राउ गरेको डिएसपी खड्काले बताए ।
