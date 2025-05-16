+
११ बजे बस्ने भनिएको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक अझै बसेन

आज बिहान ११ बजेका लागि तय भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक अझै बसेको छैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १४:४८

१४ पुस, काठमाडौं । आज बिहान ११ बजेका लागि तय भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक अझै बसेको छैन । नेताहरू प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तयार पार्न व्यस्त भएपछि कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्न नसकेको हो ।

आज समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । कांग्रेसले यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भइसकेकालाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । नेताहरू अहिले गुटगत छलफलमा व्यस्त छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केही शीर्ष नेतामात्रै पुगेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस
