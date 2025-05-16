११ बजे बस्ने भनिएको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक अझै बसेन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने तय भए पनि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्दसूची तयार पार्न नेताहरू व्यस्त भएका कारण बस्न सकेको छैन।
- आज समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो र कांग्रेसले समानुपातिकबाट सांसद भइसकेकालाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ।
- नेताहरू गुटगत छलफलमा व्यस्त छन् र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केही शीर्ष नेतामात्रै उपस्थित छन्।
१४ पुस, काठमाडौं । आज बिहान ११ बजेका लागि तय भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक अझै बसेको छैन । नेताहरू प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची तयार पार्न व्यस्त भएपछि कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्न नसकेको हो ।
आज समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । कांग्रेसले यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भइसकेकालाई उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ । नेताहरू अहिले गुटगत छलफलमा व्यस्त छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केही शीर्ष नेतामात्रै पुगेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4