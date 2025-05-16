बाफलबाट २ थान पेस्तोलसहित ३ जना पक्राउ

१४ पुस, काठमाडौं । नागार्जुन नगरपालिका–४ बाफलबाट दुई थान पेस्तोलसहित तीन जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं डल्लु बस्ने ३२ वर्षीय झिल्के भनिने विकाश शाही, मोरङको लेटाङ नगरपालिका–४ का २२ वर्षीय शाहिल तिवारी र बाफल बस्ने ३३ वर्षीय जस्वन राई भनिने अश्विन राई छन् । उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरीले टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरूबाट सीएफ ९८ लेखिएको दुई थान पेस्तोल, त्यसको तीन् थान म्याग्जिन र २ राउन्ड गोली र २ थान खोका बरामद भएको परिसरका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
