नयाँ गृहसचिवमा राजकुमार श्रेष्ठ, दंगालको बिदाइ

१४ पुस, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरुवा भई आएका गृह सचिव श्रेष्ठलाई स्वागत गरेका छन् । साथै नयाँ जिम्मेवारीमा सरुवा भई गएका सचिव रामेश्वर दंगाललाई मन्त्रालयमा बसेर आजसम्म गरेको कार्यप्रति धन्यवाद दिँदै बिदाइ गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै, गृह सचिवको नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव श्रेष्ठलाई मन्त्री अर्यालले सफल कार्यकालको शुभकामना दिए ।
यसअघि, गृह मन्त्रालयमा आयोजित स्वागत तथा बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै गृहसचिव श्रेष्ठले सरकारले दिएको कार्यभार आफूले सबै कर्मचारी साथीहरुको साथसहयोगबाट सक्दो कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने बताए ।
आगजनी र खरानीबाट उठेको यस मन्त्रालयलाई अहिले सामान्य अवस्थामा ल्याउन सरुवा भएर गएका गृह सचिव रामेश्वर दंगालसमक्ष आभार प्रकट गरे ।
मन्त्रिपरिषदको पुस ११ गते बसेको बैठकले सचिव दंगालको लोक सेवा आयोगमा र सचिव श्रेष्ठको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृहमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सचिव श्रेष्ठले अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र नागरिकको जनभावना अनुरुप सेवा प्रदान गर्न सबै कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए ।
बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिवहरू तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4