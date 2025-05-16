बन्दसूची बुझाउन एमाले पनि पुग्यो निर्वाचन आयोग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ।
- एमालेको टोली निर्वाचन आयोग प्रमुख निरज आचार्यसहित आयोग पुगेको छ।
- फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरे पनि एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ।
१४ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमाले पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउन निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।
एमालेको निर्वाचन आयोग प्रमुख निरज आचार्यसहितको टोली अहिले निर्वाचन आयोग पुगेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने आज अन्तिम दिन हो ।
फागुनको निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेर निर्वाचनकै तयारी गरिरहेको एमालेले आइतबार समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको थियो । आयोगले रसिद काट्ने र कार्यालय परिसर प्रवेश गर्ने दलहरूलाई बन्दसूची बुझाउन दिइने जनाएको छ ।
