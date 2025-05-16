+
एमालेको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकको सर्‍यो समय

नेकपा एमालेले पार्टीको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकको समय परिवर्तन भएको छ ।

२०८२ पुष ४ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेले पार्टीको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकको समय १ बजेबाट २ बजेसम्म सरेको प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले जानकारी दिए।
  • बैठक बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा बस्नेछ।
  • बिहीबार सम्पन्न एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ३०१ नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको छ।

४ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टीको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकको समय परिवर्तन भएको छ । आज दिउँसो १ बजेका बस्ने भनिएको बैठक २ बसेसम्मका लागि सरेको प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले जानकारी दिए ।

बैठक बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा बस्नेछ । बिहीबार सम्पन्न एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ३०१ नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गरेको छ ।

एमाले
