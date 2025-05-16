+
सिंहदरबारमै जेनजीसँगको सम्झौता च्यात्ने युवाले गरे निर्वाचन आयोगभित्रै हुलदंगा

अजय सोडारी लगायतका युवाहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयभित्रै पुगेर चुनावी प्रक्रिया बन्द गर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १८:५५

४ पुस, काठमाडौं । सरकार र जेनजीबीचको सहमति सिंहदरबारभित्रै च्यात्ने समूहका युवाहरूले सोमबार निर्वाचन आयोग पनि हुलदंगा गरेका छन् ।

अजय सोडारी लगायतका युवाहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयभित्रै पुगेर चुनावी प्रक्रिया बन्द गर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए ।

सरकार र जेनजीबीच २४ मंसिरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको सम्झौताका क्रममा पनि सोडारी लगायतका युवाहरू सम्झौता समारोहमा पुगेका थिए ।

सम्झौता भए लगत्तै उनीहरूले प्रधामन्त्री कार्यालयको हलमा नै सम्झौता च्यातेका थिए । उनीहरू त्यबेला पनि कार्यालय परिसरमै हुलदंगा गरेका थिए ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अजय सोडारीले च्याते सम्झौता

उक्त घटनामा उन्मुक्ति पाएका सोडारी लगायतका युवाहरू सोमबार निर्वाचन आयोग पुगेका थिए । दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाउने प्रक्रिया चलिरहेका बेला युवाहरूको समूह त्यहाँ कार्यालय भित्रै पुगेको थियो ।

उनीहरूले निर्वाचन धोका हो भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका थिए ।

तस्वीरहरू : चन्द्र आले/अनलाइनखबर

नाराबाजी निर्वाचन आयोग
