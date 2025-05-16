हर्क साम्पाङले हटाएका मित्र परियार नेकपाको समानुपातिक बन्द सूचीमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ पुस, काठमाडौं । हर्क सम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीबाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका उपाध्यक्ष मित्र परियारलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिक सांसदको उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
केहीदिनअघि मात्रै श्रम संस्कृति पार्टी परित्याग गरेको जानकारी दिएर नेकपा प्रवेश गरेका उनलाई आज दलित क्लस्टरबाट १ नम्बरमा राखेर बन्दसूची पेस गरिएको हो ।
परियारलाई पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्वागत गरेका थिए ।
बुटवलमा ५ पुसमा भएको कार्यक्रममा परियारले आयोजकप्रति गरेको व्यवहार ठीक नभएको भन्दै अध्यक्ष साम्पाङले कारबाही गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका थिए । त्यसपछि उनले विज्ञप्ति जारी गरी निलम्बन गरिएको बताएका थिए ।
यता परियारलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै प्रचण्डले प्राज्ञिक व्यक्तिलाई पार्टीमा स्वागत गर्नु खुसीको कुरा भएको बताएका थिए ।
