+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा चुनाव : स्याङ्जा–२ मा नेकपाबाट मदन ढकाल सहित ८ सिफारिस

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते १३:४०

१४ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट स्याङ्जा –२ बाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि आठ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष मदन ढकाल सहित आठ जनाको नाम प्रत्यक्षका लागि सिफारिस गरिएको हो । अन्य सिफारिस भएका आकांक्षीहरूमा शैलेन्द्र घिमिरे, लोकेन्द्र तराङ, मेघनाथ चापागाईं, पदम विक, तेजु सुवेदी, हरिमोहन भण्डारी र शिव भट्टराई छन् ।

यस क्षेत्रबाट समानुपातिक उम्मेदवारमा ९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । ताज महम्मद मियाँ, गिरीधारी कोइराला, कल्पना अर्याल, रुकवीर विक, बसर अलि मियाँ, लक्ष्मी राना, बुद्धिसागर भट्टराई, सुशिला कुँवर र भरतदेव पंगेनीको नाम समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरिएको छ ।

नेकपा प्रतिनिधिसभा चुनाव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

काठमाडौं-२ मा नेकपाबाट माधव नेपालसहित ४ जना सिफारिस

काठमाडौं-२ मा नेकपाबाट माधव नेपालसहित ४ जना सिफारिस
रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा नेकपाका को-को सिफारिस ?

रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा नेकपाका को-को सिफारिस ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपाबाट सिन्धुपाल्चोक-२ मा दुलालको नाम एकल सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपाबाट सिन्धुपाल्चोक-२ मा दुलालको नाम एकल सिफारिस
मोरङमा नेकपा उम्मेदवार सिफारिस : दुई क्षेत्रमा एकल, प्रचण्डका ज्वाइँ ६ नम्बर क्षेत्रबाट

मोरङमा नेकपा उम्मेदवार सिफारिस : दुई क्षेत्रमा एकल, प्रचण्डका ज्वाइँ ६ नम्बर क्षेत्रबाट
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : झापा-५ मा नेकपाबाट तामाङ र बस्नेतसहित ५ जना सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : झापा-५ मा नेकपाबाट तामाङ र बस्नेतसहित ५ जना सिफारिस
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपामा पाँचथरबाट मिक्सोको नाम एकल सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपामा पाँचथरबाट मिक्सोको नाम एकल सिफारिस

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तालाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तालाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित