काठमाडौं-२ मा नेकपाबाट माधव नेपालसहित ४ जना सिफारिस

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ११ गते २०:४७

११ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट सहसंयोजक माधव कुमार नेपालसहित ४ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

नेकपा काठमाडौं जिल्ला कार्यदलले शुक्रबार उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेको हो ।

जसमा काठमाडौं–२ बाट माधवकुमार नेपाल, देव चौलागाईं, मधु केसी, नितेश पौडेल सिफारिस भएका छन् ।

यो क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाबाट सोविता गौतम निर्वाचित भएकी थिइन् ।

नेकपा
प्रतिक्रिया

रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा नेकपाका को-को सिफारिस ?

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपाबाट सिन्धुपाल्चोक-२ मा दुलालको नाम एकल सिफारिस

मोरङमा नेकपा उम्मेदवार सिफारिस : दुई क्षेत्रमा एकल, प्रचण्डका ज्वाइँ ६ नम्बर क्षेत्रबाट

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : झापा-५ मा नेकपाबाट तामाङ र बस्नेतसहित ५ जना सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नेकपामा पाँचथरबाट मिक्सोको नाम एकल सिफारिस

यस्तो देखियो काठमाडौंको नेकपाको शक्ति प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

