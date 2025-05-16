+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखा हुलाक कार्यालय स्मार्ट घोषणा

कार्यालयको सेवालाई ‘डिजिटलाइज’ गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउन सफल भएकाले स्मार्ट घोषित भएको कार्यालय प्रमुख विनोदप्रसाद गैरेले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते २०:०५

१४ पुस, गोरखा । जिल्ला हुलाक कार्यालय गोरखा नेपालकै पहिलो ‘स्मार्ट हुलाक’ बन्न सफल भएको छ । सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाक घोषणा गरिएको हो ।

कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खरेलले हुलाकलाई व्यावसायिक सेवाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए ।

‘हुलाकलाई गुड्ससँग जोड्न सकियो भने कार्यालयलाई थप चलायमान बनाउछ सकिन्छ,’ उनले भने, ‘आम्दानीको स्रोत पनि बलियो हुन्छ ।’ त्यसका लागि सरकार विशेष योजना बनाएर अघि बढ्ने उनले आश्वासन दिए ।

कार्यालयको सेवालाई ‘डिजिटलाइज’ गर्दै प्रविधिमैत्री बनाउन सफल भएकाले स्मार्ट घोषित भएको कार्यालय प्रमुख विनोदप्रसाद गैरेले बताए ।

‘देशका अधिकांश हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउने भन्ने केन्द्रको योजना नै हो,’ उनले भने, ‘हामी पहिलो भयौ, गोरखाबाट शुभारम्भ भयो ।’

मुख्यतया कार्यालयबाट ‘पिट्स’ अनलाइन सेवा संचालन गर्न सफल भएकाले स्मार्ट हुलाक घोषणा भएको उनले जानकारी दिए ।

‘पिट्स भनेको पोष्टल इन्टरनल ट्रयाकिङ सिस्टम हो, यो सिस्टमबाट सेवाग्राही आफूले पठाएको चिठी कतिबेला कहाँ पुग्यो भनेर सबै आफैले हेर्न मिल्छ,’ उनले भने ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेका हुलाक कार्यालयबाट ‘पिट्स’ अनलाइन सेवा सञ्चालन भइसकेको उनले बताए । अन्य सेवालाई पनि डिजिटलाइज गर्दै लगिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा एक स्थानीय तह एक हुलाक कार्यालय र जिल्लाभर ३३ वटा अतिरित्त हुलाक कार्यालय रहेको छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै कार्यालय प्रमुख गैरेले डाँक गाडी नहुँदा सेवामा केही ढिलाइ भएको मन्त्रीसमक्ष गुनासो राखे । कर्मचारी जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै उनले हुलाकको सेवा विविधिकरण र बिस्तारमा जोड दिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले कार्यालयहरुमा स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव रहेको बताइन् । पुराना ऐन र नियम पनि परिमार्जन उनको धारणा छ ।

जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुलाई हुलाकसँग जोडिन पनि उनले आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनी पनि सहभागी थिइन् ।

प्रविधिमैत्री, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा द्रुत सेवा सञ्चालनमा अग्रणी स्थान हाँसिल गर्दै गोरखा जिल्ला हुलाक कार्यालय देशकै उत्कृष्ट बन्न पनि सफल भएको छ ।

हुलाक विभागद्वारा लागु गरिएका विभिन्न मापदण्ड सबैभन्दा पहिले पूरा गरी जिल्ला हुलाक कार्यालय गोरखा सर्वोत्कृष्ट बन्न सफल विभागले जनाएको छ ।

स्मार्ट हुलाक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निगम जहाजको इन्जिनमा १८ करोड अनियमितता : इजरायलले १३ करोड क्षतिपूर्ति दिने

निगम जहाजको इन्जिनमा १८ करोड अनियमितता : इजरायलले १३ करोड क्षतिपूर्ति दिने
सरकारले गर्‍यो ७ सचिवको सरुवा

सरकारले गर्‍यो ७ सचिवको सरुवा
चुनावी अन्योल हटाएकोमा सरकार, दल र जेनजीलाई धन्यवाद

चुनावी अन्योल हटाएकोमा सरकार, दल र जेनजीलाई धन्यवाद
एनभीए भलिबल : महिलातर्फ न्यु डायमन्डको दोस्रो जित, सुदूरपश्चिमको पहिलो जित

एनभीए भलिबल : महिलातर्फ न्यु डायमन्डको दोस्रो जित, सुदूरपश्चिमको पहिलो जित
कुलमान घिसिङ रास्वपाको उपसभापति, समानुपातिकमा १८ जना समावेश गराइने

कुलमान घिसिङ रास्वपाको उपसभापति, समानुपातिकमा १८ जना समावेश गराइने
एमाले समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजातितर्फ बादल पहिलो नम्बरमा

एमाले समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजातितर्फ बादल पहिलो नम्बरमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित