एमाले समानुपातिक सूचीको आदिवासी जनजातितर्फ बादल पहिलो नम्बरमा

- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट समानुपातिकतर्फ १ नम्बरमा पेस भएका छन्।
- एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा थापाको नाम १ नम्बरमा रहेको छ।
- महिलातर्फ भूमिका लिम्बू सुब्बा, गंगादेवी श्रेष्ठ, अनिता कन्दङ्गवा लगायतको नाम पनि सूचीमा समावेश छ।
१४ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ को नाम समानुपातिकतर्फ आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट १ नम्बरमा पेस भएको छ ।
एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीमा थापाको नाम १ नम्बरमा छ ।
यो क्लस्टरबाट महिलातर्फ भूमिका लिम्बू सुब्बा, गंगादेवी श्रेष्ठ, अनिता कन्दङ्गवा, उषाकला राई, तारादेवी गुरुङ, लक्की शेर्पा, मौसम राई, नरदेवी पुन, भक्तकुमारी लामा, मीना बराम, यमुना घले, मनकुमारी तितुङ्ग, कान्ता राई, शर्मिला गुरुङ, सुमीत्रा राजवंशी, हिरुसरा राना, कुलभक्त शाक्य, वृद्धभक्त चित्रकार, इन्द्रबहादुर तामाङ, सोनामङ छिरिङ लामाको नाम पेस भएको छ ।
