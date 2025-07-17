समानुपातिकको सूची टुङ्ग्याएर मध्यरातमा आयोग पुग्यो कांग्रेस, धमाधम क्लस्टर मिलाउँदै

१५ पुस, काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार पारेको छ ।
लामो छलफलपछी समानुपातिक उम्मेदवारको सूची लिगेर काङ्ग्रेस नेताहरू मध्यरातमा आयोग पुगेका हुन् ।
आयोगमा रातभर कर्मचारीहरू बसेर बन्दसूची दर्ताको काम गरिरहेका छन् ।
राती साढे १२ बजेसम्म ४३ वटा दलले सूची पेश गरेका हुन् ।
आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन हो ।
निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र बन्दसूची पेश गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई भ्याइनभ्याइ देखिएको छ ।
आयोगले रसिद काटेर आयोगको कार्यालय पुगेकाको दर्ता गर्ने बताएको छ ।
