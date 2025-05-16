एमाले महासचिव पोख्रेलले उठाए कुलमानमाथि प्रश्न

१५ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई उपसभापति बनाएपछि प्रश्न उठाएका छन् ।
घिसिङलाई रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले पहिलो वरीयताको उपसभापति बनाएको २४ घण्टा नबित्दै उनले प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘वैकल्पिक शक्तिको दाबी गर्नेहरूले गैरदलीय चुनावी सरकारका मन्त्रीलाई राजीनामा नदिइ उपसभापति बनाउनु कति उचित हो ?’ एमाले महासचिव पोखरेलले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङ र रास्वपाबीच सोमबार सहमति भएको थियो । सहमतिपत्रमा उनको नाम पहिलो वरियताको उपसभापतिको हैसियतामा उल्लेख गरिएको छ ।
