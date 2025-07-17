+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माओवादीलाई शंकर पोख्रेलको सुझाव : पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई दलसँग नजोड्नुस्

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ २ गते १२:५६

२ साउन, धनगढी । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले माओवादी केन्द्रलाई पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई दलसँग नजोड्न सुझाव दिएका छन् ।

कैलालीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै महासचिव पोख्रेलले महासचिव पोख्रेलले माओवादी केन्द्रले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा ल्याएर गल्ती गरेको भन्दै सच्याउन सुझाव दिएका हुन् । ‘माओवादीले गरेको गल्ती हामी गर्दैनौं, बरु सच्चिन आग्रह गर्छौं’, उनले भने, ‘राष्ट्रकै अभिभावकीय भूमिकामा रहिसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः प्रत्यक्ष रूपमा दलसंग जोड्ने अभ्यास उचित हुँदैन ।’

उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीको राजनीतिकमा आउने सम्बन्धमा पार्टीले गरेको निर्णय स‌ंस्थागत भएकोपनि बताए ।

राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुगेपछि त्यो पदको गरिमा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले दल-पार्टीभन्दा माथि उठेर मुलुकको एकता, राष्ट्रियता र समग्र हितलाई प्रतिविम्बित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पदबाट अवकाश पाएपछि पनि तिनै मूल्य र मर्यादालाई निरन्तरता दिनु जरुरी हुन्छ’, उनले भने ।

एमालेले भण्डारीको सदस्यतासम्बन्धी गरेको निर्णय लोकतान्त्रमा थिति बसाल्नका लागि भएको उनले बताए ।

शंकर पोख्रेल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी

डाक्टर पलायन बढ्दो, विशेषज्ञको खडेरी
देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध

देशमा खुलेआम हुन्छ विदेशी चलखेल, रोक्ने संयन्त्र बनाउन सधैँ अवरोध
दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

8 Stories
६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

६ खेल, जसले बच्चाको मस्तिष्कलाई कम्प्युटरभन्दा तिक्ष्ण पार्छ

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित