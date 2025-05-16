+
स्वीट्जरल्यान्डको एक बारमा विस्फोट, धेरैको ज्यान गएको आशंका

केही स्थानीय रिपोर्टहरूले आतिसबाजीका कारण विस्फोट भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्, तर यो पुष्टि भएको छैन।

२०८२ पुष १७ गते १४:२४

  • स्वीट्जरल्यान्डको क्रान्स–मोन्टानामा रहेको कन्स्टेलेसन बारमा राति १:३० बजे विस्फोट भएको छ।
  • विस्फोटमा धेरैको मृत्यु भएको र केही घाइते भएको स्वीस प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
  • बारमा १०० भन्दा बढी मानिस थिए र विस्फोटको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।

१७ पुस, काठमाडौं । स्वीट्जरल्यान्डको लोकप्रिय स्की रिसोर्ट सहर क्रान्स–मोन्टानामा रहेको एक बारमा विस्फोट भएको छ । विस्फोटमा परेर धेरैजनाको मृत्यु भएको छ भने केही घाइते भएको स्वीस प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

स्थानीय समय अनुसार राति १:३० बजे कन्स्टेलेसन बारमा विस्फोट भएको थियो। उक्त बारमा नयाँ वर्षको उत्सव मनाइँदै गर्दा विस्फोट भएको बताइएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट भिडियोहरूमा बारमा आगलागी भइरहेको देखिन्छ। घटनाका पीडितका परिवारका लागि हेल्पलाइन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।

क्रान्स–मोन्टाना स्विस आल्प्स क्षेत्रमा रहेको एक महँगो र पर्यटकप्रिय स्की रिसोर्ट हो, जहाँ धेरैजसो बेलायती पर्यटक पुग्ने गर्छन्। यो स्थान बर्न राजधानीबाट करिब दुई घण्टाको दूरीमा पर्छ।

प्रहरीका अनुसार विस्फोट हुँदा बारभित्र १०० भन्दा बढी मानिस थिए। मृत्यु हुनेको ठ्याक्कै संख्या, घाइतेहरूको विवरण र विस्फोटको कारण अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।

केही स्थानीय रिपोर्टहरूले आतिसबाजीका कारण विस्फोट भएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्, तर यो पुष्टि भएको छैन।

भ्यालाइस क्यान्टोनल प्रहरीले चाँडै थप जानकारी सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।

-बीबीसीबाट

बारमा विस्फोट
