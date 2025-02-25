पुलिसलाई सोझो सेटमा हराउँदै महिलातर्फ न्यु डायमन्ड च्याम्पियन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१९ पुस, काठमाडौं । न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबले नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत महिलातर्फको उपाधि जितेको छ ।
शनिबार सम्पन्न फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा हराउँदै न्यु डायमन्ड च्याम्पियन बनेको हो ।
पुलिसविरुद्ध न्यु डायमन्ड २५-१८, २५-१९ र २५-१८ को सेटमा विजयी भएको हो । न्यु डायमन्ड अपराजित रहेर च्याम्पियन बन्यो ।
फाइनलअघिसम्म अपराजित रहेको पुलिस भने फाइनलमा चुक्यो ।
