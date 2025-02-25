News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल क्रिकेट संघले सन् २०२६ का लागि वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ।
- जनवरीमा आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट नेपालमै आयोजना हुँदैछ।
- नोभेम्बरमा नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट हुनेछ भने डिसेम्बरमा महिला र पुरुष दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला हुनेछ।
१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले सन् २०२६ का लागि वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी क्यानले क्यालेण्डर सार्वजनिक गरेको हो ।
क्यालेण्डरमा नेपालको पुरूष र महिलाको विभिन्न टोलीले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूदेखि शृंखला र घरेलु क्रिकेटका प्रतियोगिताहरू समावेश रहेको छ ।
जसअनुसार जनवरीमा आईसीसी महिला टी-२० विश्वकपको ग्लोबल छनोट नेपालमै आयोजना हुँदैछ भने फेब्रुअरीमा नेपाली पुरुष टोलीले टी-२० विश्वकप खेल्दै छ । महिला टोलीको प्रिमियर कप पनि प्रस्तावित छ ।
मार्चमा पुरुष टिमले लिग २ को शृंखला खेल्ने छ भने महिला टोलीले पनि बाइल्याटरल सिरिज खेल्ने उल्लेख छ । यू-१९ टिमले भुटानको भ्रमण गर्ने पनि उल्लेख छ ।
अप्रिलमा नेपाल ए को शृंखला हुनेछ भने महिलाको पनि शृंखला हुनेछ । यू-१९ महिलाको पनि शृंखला समावेश छ ।
मे महिनामा पुरुष टिमले लिग २ देखि टी-२०आई शृंखला खेल्नेछ । नेपाल ए र महिला टोलीको पनि शृंखला हुनेछ ।
जुन महिनामा पुरुष टिमले टी-२०आई शृंखला खेल्ने उल्लेख छ । यू-१९ महिला टिमले मलेसिया भ्रमण गर्नेछ ।
जुलाईमा पुरुष टोलीको लिग २ शृंखला हुनेछ । महिला एसिया कप पनि हुनेछ । यू-१६ इस्ट जोन कप पनि यसै महिना हुनेछ ।
अगस्टमा पुरुषको एसीसी प्रिमियर कप हुनेछ भने कुवेतसँग टी-२०आई शृंखला पनि हुनेछ । टप एन्डमा यस वर्ष पनि सहभागिता जनाउने उल्लेख छ ।
सेप्टेम्बरमा पुरुष टोलीको बाइल्याटरल सिरिज हुनेछ भने महिलाको पनि यूएईसँग शृंखला हुनेछ ।
अक्टोबरमा पुरुष टिमको लिग २ शृंखला हुनेछ भने महिला टिमको पनि त्रिदेशीय शृंखला हुने उल्लेख छ ।
नोभेम्बरमा नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट हुनेछ भने डिसेम्बरमा महिला र पुरुष दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय शृंखला हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4