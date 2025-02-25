नवौं एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल : प्रतिभा र फखर उद्दिन सर्वोत्कृष्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१९ पुस, काठमाडौं । प्रतिभा माली र फखर उद्दिन नवौं एनभीए महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिप २०८२ मो सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् ।
महिलातर्फको उपाधि विजेता टोली न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लबकी प्रतिभा र पुरुषतर्फको विजेता हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबका पाकिस्तानी खेलाडी फखर सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका हुन् ।
प्रतिभाले न्यु डायमन्डलाई च्याम्पियन बनाउन योगदान गर्दा फखरले हेल्प नेपाललाई उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण योगदान गरे ।
फाइनलमा न्यु डायमण्डले नेपाल पुलिस क्लबलाई तथा हेल्प नेपालले पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई सोझो सेटमा हराएर अपराजित रहँदै उपाधि जितेको हो ।
च्याम्पियनसिपमा व्यक्तिगत विधातर्फ पनि च्याम्पियन टोली न्यु डायमण्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लबका खेलाडीकै वर्चस्व रह्यो ।
प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बनेका प्रतिभा र फखर उद्दिनले २५-२५ हजार प्राप्त गरे भने अन्य विधागत उत्कृष्टले समान १५ हजार हात पारे ।
महिलातर्फ विधागत पुरस्कार
सर्वोत्कृष्ट खेलाडी : प्रतिभा माली (न्यु डायमन्ड)
उत्कृष्ट सर्भर : सरस्वती कडेल (नेपाल पुलिस क्लब)
उत्कृष्ट स्पाइकर : निरुता ठगुन्ना (एपीएफ क्लब)
उत्कृष्ट ब्लकर : सुमित्रा रेग्मी (न्यु डायमन्ड)
उत्कृष्ट सेटर : प्रगति नाथ (न्यु डायमन्ड)
उत्कृष्ट लिबेरो : सलिना श्रेष्ठ (न्यु डायमन्ड)
उत्कृष्ट प्रशिक्षक : कुमार राई (न्यु डायमन्ड)
पुरुषतर्फ विधागत पुरस्कार
सर्वोत्कृष्ट खेलाडी : फखर उद्दिन (हेल्प नेपाल)
उत्कृष्ट सर्भर : चिरञ्जीवी खड्का (हेल्प नेपाल)
उत्कृष्ट स्पाइकर : मुवासर राजा (हेल्प नेपाल)
उत्कृष्ट ब्लकर : दुर्गा बहादुर खड्का (त्रिभुवन आर्मी)
उत्कृष्ट सेटर : हरिहजुर थापा (त्रिभुवन आर्मी)
उत्कृष्ट लिबेरो : भिम बहादुर गाह (नेपाल पुलिस क्लब)
उत्कृष्ट प्रशिक्षक : उत्सव खड्का (हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब)
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ
