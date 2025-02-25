सन् १९६४ को ओलम्पिक खेलेका बक्सिङ खेलाडी थापाको निधन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्व गोरखा सैनिक तथा नेपालका पूर्व ओलम्पियन बक्सर कप्तान नामसिंह थापाको लामो समयको स्वास्थ्य समस्यापछि अस्पतालमा निधन भएको छ।
- थापा सन् १९६४ को टोकियो ओलम्पिकमा फ्लाइवेट बक्सिङतर्फ नेपाल प्रतिनिधित्व गर्ने प्रारम्भिक खेलाडीमध्ये एक थिए।
- उनले गोरखा सेनामा २७ वर्ष सेवा गरी कप्तान पदबाट अवकाश लिएका थिए र पछि पश्चिम नेपालको राप्ती अञ्चलमा कल्याण अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए।
१९ पुस, काठमाडौं । पूर्व गोरखा सैनिक तथा नेपालका पूर्व ओलम्पियन बक्सर कप्तान नामसिंह थापाको निधन भएको छ। लामो समयदेखि स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित थापाको उपचारका क्रममा अस्पतालमा निधन भएको हो।
फेब्रुअरी १९४६ मा जन्मिएका थापा १३ वर्षको उमेरमा मलेसियामा गोरखा आर्मीको ब्वाइज कम्पनीमा भर्ना भएका थिए। उनी सन् १९६४ मा जापानको टोकियोमा भएको ओलम्पिकमा फ्लाइवेट बक्सिङतर्फ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रारम्भिक खेलाडीमध्ये एक थिए।
थापाले गोरखा सेनामा २७ वर्ष सेवा गर्दै कप्तान पदबाट अवकाश लिएका थिए। सेवाकालमा उनले हङकङमा ‘मोस्ट इम्प्रुभ्ड बक्सर १९६३/६४’ को उपाधि समेत प्राप्त गरेका थिए।
अवकाशपछि उनी पश्चिम नेपालको राप्ती अञ्चलमा कल्याण अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहे।
सन् १९९३ मा पुनः हङकङ फर्किएका थापा सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत रहे र प्राकृतिक विपद्का बेला मानवीय सहयोगमा सक्रिय थिए।
उनी श्रीमती र तीन सन्तानसहित हङकङमै अर्ध–सेवानिवृत्त जीवन बिताइरहेका थिए।
प्रतिक्रिया 4