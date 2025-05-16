सुनको भाउ फेरि ओरालो, तोलाको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली बजारमा आइतबार छापावाल सुनको भाउ तोलामा २ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ।
- यो भाउ गत शुक्रबारको तुलनामा तोलामा २ हजार १ सय रुपैयाँ कम हो।
- चाँदीको भाउ पनि २५ रुपैयाँ घटेर तोलाको ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ।
२० पुस, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ फेरि ओरालो लागेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज आइतबार छापावाल सुनको भाउ तोलामा २ लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
यो भाउ गत शुक्रबारको दाँजोमा तोलामा २ हजार १ सय रुपैयाँ कम हो । त्यस दिन सुनको भाउ तोलाको २ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरी चाँदीको भाउ पनि २५ रुपैयाँ घटेर तोलाको ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । गत शुक्रबार तोलाको ४ हजार ५ सय २५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
महासंघका अनुसार सुनको भाउ गत बिहीबार तोलाको २ लाख ५९ हजार ६ सय, बुधबार २ लाख ६१ हजार, मंगलबार २ लाख ६२ हजार १ सय, सोमबार २ लाख ७० हजार र आइतबार हालसम्मकै सर्वाधिक २ लाख ७० हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4