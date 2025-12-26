सुनको भाउ घट्ने क्रम जारी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१६ पुस, काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज बुधबार छापावाल सुनको भाउ तोलामा १ हजार १ सय रुपैयाँ घटेको छ । हिजो मंगलबार भने एकै पटक तोलामा ७ हजार ९ सय रुपैयाँ घटेको थियो ।
आज बुधबार सुन तोलाको २ लाख ६१ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार तोलाको २ लाख ६२ हजार १ सय थियो ।
त्यस्तै बुधबार चाँदीको भाउ पनि घटेको छ । मंगलबार तोलाको ४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदा आज बुधबार १ सय २० रुपैयाँ घटेर ४ हजार ४ सय ७० कायम भएको छ ।
महासंघका अनुसार छापावाल सुन गत सोमबार तोलाको २ लाख ७० हजार, आइतबार २ लाख ७० हजार ६ सय, शुक्रबार २ लाख ६९ हजार ३ सय र बिहीबार २ लाख ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ थियो ।
