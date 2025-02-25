+
English edition

एनपीएलले नेपाली क्रिकेटमा ल्याएको छलाङ र कर्पोरेट क्षेत्रको जिम्मेवार साथ

२०८२ पुष १६ गते १३:०६ २०८२ पुष १६ गते १३:०६

लक्ष्मण केसी

Shares

सबैको निरन्तर साथ, प्रतिबद्धता र पारदर्शीता कायम रहने हो भने एनपीएल एउटा क्रिकेट लिग मात्र नभई नेपाली खेलकुदको दीर्घकालीन परिवर्तनको प्रतीक बन्न सक्छ ।

लक्ष्मण केसी

Shares
एनपीएलले नेपाली क्रिकेटमा ल्याएको छलाङ र कर्पोरेट क्षेत्रको जिम्मेवार साथ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) ले फ्रेन्चाइज मोडलमा आधारित दोस्रो संस्करण सम्पन्न गरी नेपाली क्रिकेटमा नयाँ युगतर्फ डोहोर्‍याएको छ।
  • एनपीएलले खेलाडी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, कर्पोरेट लगानी र राष्ट्रिय पहिचान जोड्दै नेपाली खेलकुदमा फरक स्थापित गरेको छ।
  • एनपीएलले खेल र शिक्षालाई सँगै अघि बढाउने प्रयास गर्दै दीर्घकालीन योजना र महिला क्रिकेट विकासमा जोड दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) छोटो समयमै नेपाली खेलकुदमा छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको छ । फ्रेन्चाइज मोडलमा आधारित एनपीएलको दोस्रो संस्करण भर्खरै सम्पन्न भएको छ । एनपीएल एउटा प्रतियोगिता मात्र नभई नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने माध्यम पनि बनेको छ ।

त्यति मात्र होइन, खेलाडी उत्पादनका साथै उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने थलो बनेको छ । साथै लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीको माध्यमसमेत बनेको छ । पहिलो संस्करणमा करिब ७० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको एनपीएलमा दोस्रो संस्करणमा झण्डै दोब्बर कारोबार भएको आकलन छ । एनपीएलले कर्पोरेट क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाएको छ ।

विश्वका स्टार क्रिकेट खेलाडीहरूको आगमन तथा विश्वचर्चित स्पोर्ट्स च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनुले नै एनपीएलको चर्चा र प्रभाव कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा एनपीएलले नेपाली क्रिकेटलाई नयाँ युगतर्फ डोहोर्‍याएको छ । यसमा खेलको प्रतिस्पर्धा मात्र छैन, क्रिकेटले देखाएको सम्भावना, यसले सिर्जना गरेको रोजगारी अनि नेपाल राष्ट्रकै गौरवका रूपमा यसको पहिचान जोडिएको छ ।

नेपालमा क्रिकेट क्रेजबारे त सबै जानकार नै छन् । नेपाली समर्थकहरूको उत्साहका कारण क्यानले दुई पटक आईसीसी फ्यान इन्गेजमेन्ट अफ द इयर अवार्डसमेत जितिसकेको छ । अब एनपीएलले नेपाली समर्थकहरूको त्यो उत्साहमा अझ इँटा थप्ने काम गरेको छ । यसले नेपाली क्रिकेटमा फ्रेन्चाइज क्रिकेटलाई संस्थागत गर्दै व्यावसायिकतातर्फ डोहोर्‍याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमै चिनाउने काम गरिरहेको छ ।

गल्ली र चोकदेखि स्कुल, कलेज अनि राष्ट्रिय स्तरसम्म क्रिकेट त हुँदै आएको थियो । तर यो उत्साहलाई व्यवस्थित गर्दै दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउन चुनौती थियो । एनपीएलले भने त्यो चुनौतीलाई चिर्दै कम्तीमा नेपालमा पनि विश्वस्तरीय लिग आयोजना गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ । यसले क्रिकेटलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ र व्यावसायिकतासँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

फ्रेन्चाइज मोडलमा आधारित लिग भएकाले एनपीएलले खेल मात्र नभई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनेदेखि राष्ट्रिय पहिचानलाई समेत जोडेको छ ।

यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो कर्पोरेट क्षेत्र हो । एनपीएलमा विभिन्न फ्रेन्चाइज टिममा गरिएको लगानीदेखि प्रायोजनसम्म कर्पोरेट क्षेत्रले ठूलो साथ दिएको छ । कर्पोरेट क्षेत्रको साथले गर्दा क्रिकेट टोलीको ब्रान्डिङ, फ्यान कल्चर तथा व्यावसायिक व्यवस्थापनमार्फत एनपीएल नेपाली खेलकुदमा फरक रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यसले लिगसँगै एनपीएलका टिमहरूलाई पनि आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

खेलकुदमा खर्च मात्र हुन्छ भन्ने धारणा चिर्दै खेलकुदमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने सोच र बुझाइका साथ कर्पोरेट क्षेत्रले आफ्नो लगानी विस्तार गर्दै गएको छ । कर्पोरेट क्षेत्रको साथ आर्थिक पक्षमा मात्र सीमित नभई यसले व्यावसायिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कसरी अघि बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि प्रभाव पारेको छ । खेलाडीहरूको तलबदेखि सेवा सुविधासम्म स्पष्ट सुधार देखिएको छ । दर्शकहरूले खेलसँगै फुड स्टलदेखि मनोरञ्जनसम्मको अनुभव पाएका छन् ।

यस्तै एनपीएल क्रिकेट मैदानमा मात्र सीमित नभई यसले खेलबाहेक पर्यटनदेखि विज्ञापन बजार, सेवा सुविधा तथा समग्र अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । यसले खेलकुद अर्थतन्त्रमा नेपालमा ठूलो सम्भावना रहेको देखाएको छ ।

घरेलु क्रिकेटमा थोरै अवसर पाएका खेलाडीहरूले एनपीएलमा आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाए । नेपालको सिनियरदेखि जुनियर खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्टार खेलाडीहरूसँग ड्रेसिङ रुम सेयर गर्ने, सँगै प्रशिक्षण लिने तथा एउटै टिमबाट खेल्ने अवसर पाए । यसले नेपाली खेलाडीहरूमा अझ राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइका साथै आत्मविश्वास पनि बढाएको छ, जुन भविष्यमा नेपाली क्रिकेटका लागि लाभदायक हुनेछ ।

एनपीएलको सफलता नेपाली क्रिकेटलाई उचाइमा पुर्‍याउने मात्र नभई खेलकुदलाई राष्ट्र विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सशक्त सन्देश हो । यस यात्रामा साथ दिने कर्पोरेट क्षेत्र, खेलाडी तथा क्रिकेट समर्थक सबै धन्यवादका पात्र छन् ।

यस्तै ट्यालेन्ट हन्टमार्फत स्थानीय प्रतिभावान् खेलाडीहरूले पनि फ्रेन्चाइज टिममा समावेश हुने र मैदानमा खेल्ने अवसर पाए । राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्न ग्रासरूट तहदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन संरचना निर्माण आवश्यक रहेको तथ्य पनि यसले देखाएको छ ।

एनपीएलमा खेलकुद र शिक्षाको सम्बन्ध देखिनु अर्को सकारात्मक पक्ष रह्यो । खेलाडीहरूको करियरमा शिक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सन्देश दिन खेल र शिक्षालाई सँगै अघि बढाउने प्रयासलाई एनपीएलले व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रेसिडेन्टल ग्रयाजुएट स्कुलले एनपीएलका दुवै संस्करणमा एजुकेसन पार्टनरको रूपमा सहकार्य गर्नु हाम्रो लागि पनि गौरवको विषय हो । यस सहकार्यले खेल र शिक्षा सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । खेलाडीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ भन्ने विषयलाई संस्थागत गर्ने प्रयासस्वरूप हामीले पनि एउटा इँटा थपेका छौँ । खेल जीवनपछि पनि सम्मानजनक जीवन बिताउन शिक्षा सहयोगी माध्यम बन्न सक्छ ।

खेल र शिक्षाको सहकार्यले अभिभावक र विद्यार्थीलाई खेलकुदप्रति सकारात्मक रूपमा हेर्न सहयोग गर्छ । एनपीएलका दुई संस्करण सफल र भव्य रूपमा आयोजना हुँदा यसको चर्चा विश्वभर देखिएको छ । धेरैले यसलाई एसियामा आईपीएलपछिको राम्रो लिग बन्न सक्ने सम्भावना देखाएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । तर त्यसका लागि तत्कालको चर्चाले मात्र पुग्दैन । अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै यसको निरन्तरता र दिगो विकास हो ।

दुई संस्करणको उत्साह कायम राख्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ र नीतिगत तथा संस्थागत संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेछ । कर्पोरेट क्षेत्रको साथ र सहयोगलाई अझ बलियो र स्पष्ट रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । साथै महिला क्रिकेटको विकासका लागि पनि एनपीएलजस्तै लिग आयोजना गर्न आवश्यक छ ।

फ्रेन्चाइज लिगको चर्चामा मात्र सीमित नभई ग्रासरुटदेखि विद्यालय र महिला क्रिकेट विकासमा समेत लगानी र दीर्घकालीन योजना अघि ल्याउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र, खेल संघ–संस्था, शिक्षा क्षेत्र र मिडियाको सहकार्यमा यसले राष्ट्रकै वास्तविक क्षमतालाई उजागर गर्न सक्छ भन्ने सन्देश एनपीएलले दिएको छ । यो सहकार्यले खेलकुदमा मात्र होइन, युवाहरूलाई आशा र सपनाको बाटोमा हिँड्ने अवसरसमेत दिनेछ । कर्पोरेट क्षेत्रको समर्थन खेलकुदका लागि सकारात्मक ऊर्जा बन्नेछ ।

अन्त्यमा, एनपीएलको सफलता नेपाली क्रिकेटलाई उचाइमा पुर्‍याउने मात्र नभई खेलकुदलाई राष्ट्र विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने सशक्त सन्देश हो । यस यात्रामा साथ दिने कर्पोरेट क्षेत्र, खेलाडी तथा क्रिकेट समर्थक सबै धन्यवादका पात्र छन् ।

सबैको निरन्तर साथ, प्रतिबद्धता र पारदर्शीता कायम रहने हो भने एनपीएल एउटा क्रिकेट लिग मात्र नभई नेपाली खेलकुदको दीर्घकालीन परिवर्तनको प्रतीक बन्न सक्छ ।

(लेखक प्रेसिडेन्सियल ग्र्याजुएट स्कुलका अध्यक्ष हुन्)

एनपीएल एनपीएल २०२५
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
छुटाउनुभयो कि?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
छुटाउनुभयो कि?

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
छुटाउनुभयो कि?

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
फिचर (Home Main)

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
लक्ष्मण केसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

टी–२० विश्वकपका लागि राशिदको कप्तानीमा अफगानिस्तानको टोली घोषणा

टी–२० विश्वकपका लागि राशिदको कप्तानीमा अफगानिस्तानको टोली घोषणा

मेनिन्जाइटिस भएपछि अस्ट्रेलियाका पूर्वक्रिकेटर डामियन मार्टिन कोमामा

मेनिन्जाइटिस भएपछि अस्ट्रेलियाका पूर्वक्रिकेटर डामियन मार्टिन कोमामा

नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप : एभरेस्ट भलिबल क्लबको सान्त्वना जित

नवौं एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप : एभरेस्ट भलिबल क्लबको सान्त्वना जित

एनपीएलले नेपाली क्रिकेटमा ल्याएको छलाङ र कर्पोरेट क्षेत्रको जिम्मेवार साथ

एनपीएलले नेपाली क्रिकेटमा ल्याएको छलाङ र कर्पोरेट क्षेत्रको जिम्मेवार साथ

राष्ट्रिय लिग विजेताले नै एएफसीको क्लब प्रतियोगिता खेल्ने !

राष्ट्रिय लिग विजेताले नै एएफसीको क्लब प्रतियोगिता खेल्ने !

टी–२० विश्वकपको ट्रफी टुर नेपालमा जनवरी पहिलो साता हुने

टी–२० विश्वकपको ट्रफी टुर नेपालमा जनवरी पहिलो साता हुने

ट्रेन्डिङ

मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु

मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु
नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी

नेपालमै पहिलो ह्वीलचेयर रग्बी मैत्रीपूर्ण खेल सम्पन्न, बीआईए इन्स्टिच्युट विजयी
ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)

ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)
अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डीको उपाधि न्यू होराइजनलाई

अन्तर विद्यालयस्तरीय कबड्डीको उपाधि न्यू होराइजनलाई
एनपीएल : लिग चरणको अन्तिम खेलमा कर्णाली र जनकपुर खेल्दै

एनपीएल : लिग चरणको अन्तिम खेलमा कर्णाली र जनकपुर खेल्दै
चितवनले टस जितेर पहिले ब्याटिङ  गर्दै

चितवनले टस जितेर पहिले ब्याटिङ  गर्दै

वेबस्टोरिज

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ