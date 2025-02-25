चर्च ब्वाइजलाई हराउँदै लाङ्दी देवी त्रिवेणी कप फुटबलको फाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२० पुस, काठमाडौं । लाङ्दी देवी क्लब लमजुङमा जारी ३३औं त्रिवेणी कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
आइतबार भएको सेमिफाइनलमा चर्च ब्वाइज युनाइटेडलाई २-० ले हराउँदै लाङ्दी देवी फाइनलमा पुगेको हो ।
लाङ्दी देवीको जितमा रोहन कार्की र आशिष गुरुङले एक-एक गोल गरे । रोहनले ४१औं मिनेटमा तथा आशिषले खेलको इन्जुरी समयमा गोल गरेका थिए ।
लाङ्दी देवीले अब उपाधिका लागि एपीएफ क्लबसँग खेल्ने छ । फाइनल खेल सोमबार हुनेछ ।
