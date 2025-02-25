महिला राष्ट्रिय लिगको ‘ड्र’ सम्पन्न

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सहिद स्मारक एन्फा महिला राष्ट्रिय लिग २०२५ को ड्र आइतबार सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा सम्पन्न भएको छ।
- लिगमा १० टोलीको सहभागिता रहनेछ र फागुन २४ बाट प्रतियोगिता सुरु हुनेछ।
- लिग चरणपछि शीर्ष ६ टोली सुपर सिक्समा पुग्नेछन् र शीर्ष ४ टोली प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्।
२० पुस, काठमाडौं । सहिद स्मारक एन्फा महिला राष्ट्रिय लिग २०२५ को ‘ड्र’ सम्पन्न भएको छ । आइतबार सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा खेलतालिका सार्वजनिक गरिएको हो।
लिगमा १० टोलीको सहभागिता रहनेछ। लिग चरणपछि शीर्ष ६ टोली सुपर सिक्समा पुग्नेछन् भने त्यसमध्ये शीर्ष ४ टोली प्लेअफमा प्रवेश गर्नेछन्।
प्रतियोगिता फागुन २४ बाट सुरु हुनेछ। एन्फाको क्यालेन्डरमा भाद्रदेखि मंसिरसम्म महिला लिग गर्ने तालिका रहेपनि पछाडि सरेको हो ।
लिगमा सहभागी हुने टोलीहरूमा न्यू रोड टिम, त्रिभुवन आर्मी एफसी, बागमती युथ क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, वालिङ नगरपालिका, एपीएफ एफसी, चर्च ब्वाइज युनाइटेड, आरएस पोखरा, झापा एफसी र संकट एफसी रहेका छन्।
