रञ्जन र रविनलाई प्रथम कायक च्याम्पियनसिपको उपाधि

२०८२ पुष २० गते ११:२४ २०८२ पुष २० गते ११:२४

अनलाइनखबर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रञ्जन कँडेल र रविन चेपाङले प्रथम कायक च्याम्पियनसिपको बोर्डरक्रस र फ्रिस्टाइल विधामा पहिलो स्थान हात पारेका छन्।
  • हिमालय रिभर गाइड संघको आयोजनामा भएको च्याम्पियनसिपमा मोहन राना ओभरल फ्रिस्टाइल च्याम्पियन बनेका छन्।
  • नेपाल र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले यस्ता प्रतियोगिताले खेलाडीलाई निखार्न ठूलो भूमिका खेल्ने बताए।

२० पुस, काठमाडौं । रञ्जन कँडेल र रविन चेपाङले प्रथम कायक च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन् । त्रिशुली नदीको फिस्लिङमा भएको च्याम्पियनसिपमा रञ्जनले बोर्डरक्रस र रविनले फ्रिस्टाइल विधामा पहिलो स्थान हात पारेका हुन् ।

रञ्जन केही समयअघि चीनको नुजियाङमा सम्पन्न एसियाली वाइल्डवाटर क्यानोइङ च्याम्पियनसिपका कांस्य पदक विजेता खेलाडी पनि हुन् ।

हिमालय रिभर गाइड संघको कायोजनामा भएको च्याम्पियनसिपको बोर्डरक्रस विधामा मोहन राना दोस्रो, लक्ष्मण गुरुङ तेस्रो, सुमन थापा चौथो र सविन गुरुङ पाँचौं भए ।

यसैगरी फ्रिस्टाइल विधामा अमृत थापाले दोस्रो स्थान हासिल गरे भने मोहन राना तेस्रो स्थानमा रहे । यस विधाको ओभरल च्याम्पियन भने मोहन राना बन्न सफल भए ।

च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण विजेतालाई १५ हजार, रजतलाई १० हजार र कांस्य पदक विजेतालाई पाँच हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

प्रतियोगिताको पदक विजेता खेलाडीलाई नेपाल र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघका अध्यक्ष एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।

श्रेष्ठले नेपालमा र्‍याफ्टिङ एन्ड क्यानोइङको विकासमा यस्ता प्रतियोगिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले हालै चीनको नुजियाङमा भएको एसियाली वाइल्डवाटर क्यानोइङ च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडीले हासिल गरेको सफलतामा यस्ता प्रतियोगिताले पनि ठूलो भूमिका खेलेको बताउँदै खेलाडीलाई निखार्न प्रतियोगिताहरु भइरहनु पर्नेमा जोड दिए ।

 

प्रथम कायक च्याम्पियनसिप
