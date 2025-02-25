डेक्लान राइस चम्किँदा शीर्षस्थानको आर्सनलको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- इंग्लिस प्रिमियर लिगमा आर्सनलले बर्नमाउथलाई ३-२ गोलअन्तरले हराएको छ।
- डेक्लान राइसले २ तथा गाब्रियल मागाल्सले १ गोल गर्दै आर्सनलको जित सुनिश्चित गरे।
- जितपछि आर्सनलको २० खेलमा ४८ अंक भएको छ र शीर्षस्थानमा छ।
२० पुस, काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलअन्तर्गत गएराति भएको खेलमा आर्सनलले बर्नमाउथलाई हराएको छ । बर्नमाउथको मैदानमा भएको खेलमा आर्सनल ३-२ गोलअन्तरले विजयी भएको हो ।
आर्सनलको जितमा डेक्लान राइसले २ तथा गाब्रियल मागाल्सले १ गोल गरे । बर्नमाउथका इभालिन्सन र एली जुनियर क्रुपीले १-१ गोल गरे ।
खेलमा सुरुवाती अग्रता १०औं मिनेटमा इभालिन्सनको गोलमार्फत बर्नमाउथले लिएको थियो । १६औं मिनेटमा गाब्रियलले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए ।
दोस्रो हाफको ५४औं र ७१औं मिनेटमा राइसले गोल गर्दै आर्सनललाई ३-१ को अग्रतामा पुर्याए । ७६औं मिनेटमा क्रुपीले गोल गर्दै खेलमा फर्काउने प्रयास गरेपनि त्यसपछि गोल भएनन् ।
घुँडाको समस्यापछि यसअघिको गेमविकमा नखेलेका राइसले यस खेलमा म्याच विनिङ प्रदर्शन गरे ।
जितपछि शीर्षस्थानको आर्सनलको २० खेलमा ४८ अंक भएको छ र ६ अंकको अग्रता बनाएको छ । दोस्रो स्थानको एस्टन भिल्लाको ४२ अंक छ भने तेस्रो स्थानको सिटीको १९ खेलमा ४१ अंक छ ।
पराजित बर्नमाउथको २० खेलमा २३ अंकसहित १५औं स्थानमा छ ।
गएराति नै भएका अन्य खेलमा वुल्भ्सले वेस्ट ह्यामलाई ३-० ले हराउँदा ब्राइटनले बर्नलीलाई २-० ले पराजित गर्यो ।
