बालगोपाल साहुखल सातदोबाटोको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

२० पुस, काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सातदोबाटो युथ क्लबले बालगोपाल साहुखललाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ ।
एएफसी ए लाइसेन्स प्रशिक्षक तथा हाल अस्ट्रेलियामा एएफसी प्रो लाइसेन्स कोर्स गरिरहेका बालगोपाललाई सातदोबाटोले राष्ट्रिय लिगका लागि अनुबन्ध गरेको हो ।
साहुखललाई अनुबन्ध गर्दै सातदोबाटोले उनले अनुभवले नेपाली फुटबलको विकासमा सहयोग पुर्याउने विश्वास राखेको छ ।
राष्ट्रिय लिगका लागि सातदोबाटोले नेपाली लिग खेलेका अनुभवी खेलाडीहरु अनुबन्ध गर्दै टिम तयार पारेको छ ।
