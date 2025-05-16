+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राजनीतिक कट्टरतालाई व्यंग्य गर्ने फिल्म बन्यो ‘क्रिटिक्स च्वाइस’ अवार्डमा सर्वश्रेष्ठ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १३:३९
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फिल्म 'वान ब्याटल अफ्टर एनदर' ले ३१ औं क्रिटिक्स च्वाइस अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्म, निर्देशन र रुपान्तरिक पटकथा जित्यो।
  • 'फ्रान्केन्स्टाइन' र 'सिनर्स' ले चार–चार विधामा अवार्ड जितेका छन्।
  • 'वान ब्याटल अफ्टर एनदर' लाई अस्कर अवार्डको निकट प्रतिविम्ब मानिन्छ र आगामी अवार्ड वितरण मिति सार्वजनिक भएका छन्।

लस एन्जलस । कट्टर राजनीतिको बारेमा बनेको कमेडी फिल्म “वान ब्याटल आफ्टर एनदर’ ले ३१ औं क्रिटिक्स च्वाइस अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्मको उपाधि जितेको छ । साथै, फिल्मले उत्कृष्ट निर्देशन (पौल थोमस एन्डर्सन) र उत्कृष्ट रुपान्तरिक पटकथा विधा पनि जित्यो ।

गुइलेर्मो डेल टोरो निर्देशित क्लासिक कथावस्तुमा बनेको फिल्म ‘फ्रान्केन्स्टाइन’ र भ्याम्पायर फिल्म “सिनर्स’ सबैभन्दा धेरै चार–चार विधामा अवार्ड जिते ।

‘फ्रान्केन्स्टाइन’ ले उत्कृष्ट सहायक अभिनेता, प्रडक्सन डिजाइन, हेयर डिजाइनिङ, मेकअप र पोशाकको विधामा पनि अवार्ड जिते । “सिनर्स’ लाई मौलिक पटकथा, कास्टिङ र यसको स्कोरको लागि पुरस्कार दिइयो ।

यस फिल्मका २० वर्षीय स्टार माइल्स क्याटनलाई उत्कृष्ट युवा अभिनेता घोषित गरिएको थियो । एकै सटमा भनिएको हत्याको अनुसन्धानको कथा ‘एडलसेन्स’ ले उत्कृष्ट लिमिटेड सिरिजसहितका ४ विधा जित्यो ।

‘मार्टी सुप्रिम’ बाट तिमोथी चालमेट सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित भए । ‘ह्यामनेट’ बाट जेसी बक्ले सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित भइन् । प्यारामाउन्ट स्टुडियोको ‘द नेकेड गन’ सर्वश्रेष्ठ कमेडी फिल्म बन्यो ।

नियोनले ‘द सेक्रेट एजेन्ट’ ले उत्कृष्ट विदेशीभाषी फिल्मको विधा जित्यो । टेलिभिजनको सिरिज विधातर्फ एचबीओ म्याक्सको ‘द पिट’ ले जित्यो ।

अस्करको लागि झनै बलियो ‘वान ब्याटल आफ्टर एनदर’

क्रिटिक्स च्वाइस अवार्डलाई यसपछि आउने अस्कर अवार्डको निकट प्रतिविम्वको रुपमा पनि हेरिन्छ । यो अवार्डमा उत्कृष्ट हुने फिल्म अस्करमा सर्वोत्कृष्ट बनेको इतिहास छ । ‘एभ्रिथिङ एभ्रिह्वेयर अल एट वन्स’ र ‘टुभेल्थ इयर्स अफ स्लेभ’ लाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

११ फेब्रुअरीमा गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड वितरण हुनेछ । २२ जनवरीमा अस्करको मनोनयन घोषणा हुनेछ । २८ फेब्रुअरीमा पीजीए अवार्ड्स र १ मार्चमा साग अवार्ड वितरण हुनेछन् ।

क्रिटिक्स च्वाइस वान ब्याटल आफ्टर एनदर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बनेपछि लक्ष्मी बर्देवा : कलाकारिता र राजनीतिलाई सँगै अघि बढाउँछु

रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बनेपछि लक्ष्मी बर्देवा : कलाकारिता र राजनीतिलाई सँगै अघि बढाउँछु
राष्ट्रिय सभामा रणनीतिक तालमेल हुन्छ : कृष्ण सिटौला

राष्ट्रिय सभामा रणनीतिक तालमेल हुन्छ : कृष्ण सिटौला
काम नगरेपछि यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सेलर पौडेललाई सरकारले बोलायो फिर्ता

काम नगरेपछि यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सेलर पौडेललाई सरकारले बोलायो फिर्ता
पुरुष टी-२० इतिहासमै पहिलोपटक एकै इनिङमा दुई ब्याटर ‘रिटायर आउट’

पुरुष टी-२० इतिहासमै पहिलोपटक एकै इनिङमा दुई ब्याटर ‘रिटायर आउट’
परान, हर्ष, अभिमन्यु, पीआर, मुगलानले कति कमाए ?

परान, हर्ष, अभिमन्यु, पीआर, मुगलानले कति कमाए ?
केपी ओलीको स्थान हद फुकुवा

केपी ओलीको स्थान हद फुकुवा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित