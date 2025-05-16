+
रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बनेपछि लक्ष्मी बर्देवा : कलाकारिता र राजनीतिलाई सँगै अघि बढाउँछु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १४:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त भएकी छन्।
  • बर्देवाले कलाकारिता र राजनीतिलाई सँगै अघि बढाउने निर्णय लिएकी छन्।
  • उनले पार्टीलाई सुरुदेखि नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा समर्थन गर्दै आएकी थिइन्।

काठमाडौं । अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त भएकी छन् । बालेनको टिमबाट उनी उक्त पदमा मनोनित भएकी हुन् ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै बर्देवाले केही समय पहिले नै आफूलाई यसबारे प्रस्ताव गरिएको बताइन् । ‘उम्मेदवार वा पार्टीको सदस्य केमा राम्रो हुन्छ बनाउनूस न भनेकी थिएँ’ उनले भनिन् ।

सोचविचार गरेरै आफूले राजनीतिमा होमिने निर्णय लिएको बताइन् । ‘कलाकारिता मेरो रोजिरोटी हो । कलाकारिता र राजनीतिलाई अब सँगै अघि बढाउँछु’ उनले भनिन्, ‘आफ्ना आवाज राजनीतिबाट उठाउँछु ।’

उनले समय व्यवस्थापन गरेरै यी दुई पक्षलाई अघि बढाउने बताइन् । ‘सुरुदेखि नै प्र्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा आफूले पार्टीलाई सपोर्ट गर्दै आएकी थिएँ’ उनले भनिन् ।

पछिल्लो समय कलाकारले धमाधम राजनीति ज्वाइन गरिरहँदा यो सूचीमा बर्देवा पनि थपिएकी हुन् । उनी अभिनित पछिल्लो फिल्म ‘अभिमन्यु’ हालै रिलिज भएको थियो ।

उनी अभिनित शक्ति, परिवार, हामी तीन भाई प्रदर्शन तयारीमा छन् ।

लक्ष्मी बर्देवा
