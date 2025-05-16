+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सेलर पौडेललाई सरकारले बोलायो फिर्ता

पौडेलले कामै नगरी धेरै उजुरीमा काम सम्पन्न भएको भन्दै फर्छ्योटको सूचीमा राखेको पाइएपछि उनको सरुवा गरिएको हो । कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिएपछि सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १४:०२
श्रम काउन्सेलर द्रीपेन्द्र पौडेल

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले यूएईका लागि नेपाली श्रम काउन्सेलर द्रीपेन्द्र पौडेललाई काम नगरी उजुरी फर्छ्योट गरेको पाइएको कारण फिर्ता बोलाएको हो।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिनमा पौडेलले १४०० भन्दा बढी उजुरी काम नगरी सम्पन्न देखाएको पत्ता लगाएपछि उनलाई श्रम मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो।
  • पौडेलले स्पष्टीकरणमा गल्ती स्वीकार गरेपछि निर्देशिका अनुसार उनको सरुवा गरी नेपाल फिर्ता बोलाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ।

२१ पुस, काठमाडौं । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) का लागि नेपाली श्रम काउन्सेलर द्रीपेन्द्र पौडेललाई सरकारले फिर्ता बोलाएको छ । उनीविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सरकारले फिर्ता बोलाएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादर पौडेल क्षेत्रीले सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार उनको सरुवा गरिएको बताए । निर्देशिकामा सरुवा गर्नुका कारण उल्लेख गरिएकाले सोही अनुसार उनको सरुवा गरिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागमा कामै नगरी काम गरेको सूचीमा राखिदिएको पत्ता लागेको थियो । पीडितले दिएको उजुरीलाई कामै नगरी सम्पन्न भएको सूचीमा राखेको पाइएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो ।

छानबिन क्रममा १ हजार ४ सयभन्दा बढी उजुरीको कामै नगरी फर्छ्योटको सूचीमा राखेको पाइएको थियो । कामै नगरी काम गरेको भन्दै आएपछि उनलाई कारबाही स्वरूप शनिबार नै सरुवा गरेर श्रम मन्त्रालय नै फिर्ता बोलाइएको हो । उनको एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरेर नेपाल फिर्ता बोलाइएको हो ।

पौडेलले दूतावासमा आफ्नो जिम्मेवारी लिने क्रममा आफूले गर्नुपर्ने काम नै नगरी उजुरीका ‘पेन्डिङ’ मा रहेका अनलाइन फाइल सिस्टमबाटै सम्पन्न सूचीमा राखेको पाइएको थियो ।

श्रमिकले शव नेपाल झिकाउने, रोजगारदाताले तलब नदिएको, जेल परेका श्रमिकलाई जेलमुक्त गर्न पीडितका परिवारले हालेको उजुरी, विदेशमा हराएका व्यक्तिको खोजिका लागि परेको निवेदन, ब्लड मनी तथा अन्य संवेदनशील मुद्दासँग सम्बन्धित उजुरी कन्सुलर मार्फत दूतावासमा पर्ने गरेका छन् ।

तर, पौडेलले ती उजुरीमा दूतावासको सिस्टमबाटै कार्य सम्पन्न भएको सूचीमा राखेको पाइएपछि छानबिन गरेको थियो । छानबिन क्रममा पौडेल दोषी देखिएपछि थप अनुसन्धानका लागि मन्त्रालयमा विवरण पठाइएको थियो ।

पीडितले विभागमा आफ्नो उजुरी अघि नबढेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । तर, विभागको सिस्टममा हेर्दा उनीहरूको उजुरी फर्छ्योट भइसकेको देखाएको थियो ।

यो विषयमा परराष्ट्रले उनीसँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । स्पष्टीकरणका क्रममा उनले गल्ती भएको स्वीकार गरेपछि निर्देशिका अनुसार उनको सरुवा गरेर नेपाल फिर्ता बोलाइएको हो ।

द्रीपेन्द्र पौडेल परराष्ट्र मन्त्रालय फिर्ता यूएई श्रम काउन्सेलर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

४० लागिन् दीपिका पादुकोण, फ्यानसँग मनाइन् जन्मदिन

४० लागिन् दीपिका पादुकोण, फ्यानसँग मनाइन् जन्मदिन
केल्मी भक्तपुरको तेस्रो स्थापना दिवसमा भलिबल खेलाडीलाई सम्मान

केल्मी भक्तपुरको तेस्रो स्थापना दिवसमा भलिबल खेलाडीलाई सम्मान
सेयर बजारका सबै सूचक बढे, उत्पादन तथा प्रशाेधनमा ३ प्रतिशत वृद्धि

सेयर बजारका सबै सूचक बढे, उत्पादन तथा प्रशाेधनमा ३ प्रतिशत वृद्धि
वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश

वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश
मोदी राम्रो मान्छे हुन्, मलाई खुसी बनाउनुपर्थ्यो : डोनाल्ड ट्रम्प

मोदी राम्रो मान्छे हुन्, मलाई खुसी बनाउनुपर्थ्यो : डोनाल्ड ट्रम्प
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित