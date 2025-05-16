सुपर खुदी हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सुपर खुदी हाइड्रोपावरले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत आईपीओ सर्वसाधारणमा जारी गरेको छ।
- आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लागि छुट्याइएको सेयर आवेदन माघ २१ र माघ ६ गतेसम्म खुला छ।
- कम्पनीले २६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाएको र साधारण लगानी फिर्ता अवधि ७.२१ वर्ष अनुमान गरेको छ।
२२ पुस, काठमाडौं । आयोजना प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई पहिलो चरणमा सुपर खुदी हाइड्रोपावरको आईपीओ खुलेको छ ।
कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहमा निष्कासन गर्न लागेको हो । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल छ । आवेदकले न्यूनतम १० तथा अधिकतम १ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अंकित मूल्य १ सयका दरले कम्पनीले ३१ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ । जसमा आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि १५ लाख ५० हजार कित्ता छुट्याइएको छ ।
स्थानीयबासीले छिटोमा माघ ६ तथा ढिलोमा २१ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रभावितले बेसीशहरमा रहेका प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकका शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
आयोजना प्रभावितको सेयर लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका २, ३ का स्थानीयका लागि ४० प्रतिशत र सोही गाउँपालिकाका वडा नम्बर १,४,५,६,७, ८ र ९ का स्थानीयका लागि ६० प्रतिशत सेयर छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई १ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर छुट्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले छिटोमा पुस २५ र ढिलोमा माघ ६ गतेसम्म अनलाइन प्रणाली मेरोसेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कम्पनीले लमजुङमा २६ मेगावाटको माथिल्लो खुदी जलविद्युत् आयोजना बनाएको छ । जसको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ छ । साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ७.२१ वर्ष अनुमान छ ।
असोज मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७ रुपैयाँ ५३ पैसा छ । त्यस्तै प्रतिसेयर आम्दानी ४.४५ रुपैयाँ छ । ४६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । केयर रेटिङ नेपालबाट बीबी रेटिङ पाएको छ ।
