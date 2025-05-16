+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कैलालीमा लाग‍ुऔषधसहित ७ जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते ८:२६

२२ पुस, धनगढी । कैलालीमा लागुऔषधसहित प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

सोमबार बिहान लम्कीचुहा नगरपालिका-१ को लम्की चोकबाट रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका-३ बस्ने २३ वर्षीय बिनय मिश्रलाई १६ ग्राम ९१० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरिएको छ । उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय लम्की र लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय धनगढीबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सोमबार नै गोप्य सूचनाका आधारमा भजनी नगरपालिका–३ कुसमघाटबाट टिकापुर नगरपालिका–२ नयाँबस्ती बस्ने २४ वर्षीय निखिल शाह र लम्कीचुहा नगरपालिका–३ चिसापानी बस्ने २४ वर्षीय श्याम बमलाई पक्राउ गरिएको छ । उनीहरुको साथबाट १२० मिलिग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरिएको छ । दुवै जनालाई प्रहरी चौकी जनकपुरबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

यस्तै, धनगढी उपमहानगरपालिका–१ को पशुपति टोलबाट गौरीगंगा नगरपालिका–४ राजिपुर बस्ने २२ वर्षीय बिबेक बराल र कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका–६ बस्ने १९ वर्षीय नवीन सुनारलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । उनीहरुको साथबाट १८० मिलिग्राम लागूऔषध बरामद गरिएको छ ।

सोमबार साँझ धनगढी उपमहानगरपालिका-१० सिमलघाटबाट २५ वर्षीय राजकुमार रानालाई ४३० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ गरिएको छ भने धनगढी उपमहानगरपालिका-३ चौराहाबाट २७ वर्षीय किसनलाल गुप्तालाई एक ग्राम १३० मिलिग्राम खैरो हेरोइनसहित नियन्त्रणमा लिइएको छ । पक्राउ परेका सबैमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।

कैलाली लागुऔषध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कैलालीमा ६ सय क्युफिट अवैध काठ बरामद

कैलालीमा ६ सय क्युफिट अवैध काठ बरामद
कैलालीको गौशालामा २५ चौपाया मृत भेटिए

कैलालीको गौशालामा २५ चौपाया मृत भेटिए
कैलालीमा बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु

कैलालीमा बसको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
कैलालीमा प्रहरीको सर्च एण्ड स्वीप अपरेसन : मंसिरमा ३४२ फरार प्रतिवादी पक्राउ

कैलालीमा प्रहरीको सर्च एण्ड स्वीप अपरेसन : मंसिरमा ३४२ फरार प्रतिवादी पक्राउ
कैलालीमा स्कुल बसको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

कैलालीमा स्कुल बसको ठक्करबाट बालकको मृत्यु
उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिहरूको कुस्ती : कैलालीका सिमसारको राजस्वमा मात्रै ध्यान, संरक्षणमा चुनौती

उपभोक्ता र जनप्रतिनिधिहरूको कुस्ती : कैलालीका सिमसारको राजस्वमा मात्रै ध्यान, संरक्षणमा चुनौती

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित