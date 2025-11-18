+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बाघको आक्रमणबाट सुर्खेतमा एक महिलाको मृत्यु

बाघको आक्रमणबाट सुर्खेतमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २३ गते १८:२१

२३ पुस, सुर्खेत । बाघको आक्रमणबाट सुर्खेतमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुन्नेमा भेरीगंगा नगरपालिका—५, गेरवानीकी ५७ वर्षीया गंगा सारू रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डिएसपी एवम् प्रवक्ता मोहनजंग बुढथापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सारू मंगलबार बिहान ८ बजे घरबाट सकैलाई खबर नगरी जंगलतिर निस्केकी थिइन् । तर बुधबार बिहान भने उनका दुई नातिनीले बाख्रालाई घाँस काट्न सालघारी गएका बेला गंगाले लगाएका कपडा र चप्पलसहित रगतका टाटा देखेका थिए । ‘पछि खोजतलास गर्दै जाँदा त्यो भन्दा करिब ६०० मिटर पूर्वतर्फ गंगाको टाउको पनि भेटिएको थियो’ डीएसपी बुढथापाले भने ।

पछि परिवारले अस्थायी प्रहरी पोस्ट बबईमा जानकारी गराएका थिए । बबई प्रहरी पोस्टबाट प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा प्रहरी टोली, नेपाली सेनाको टोली, वनका कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत घटनास्थलतर्फ खटाइएका थिए ।

खोज तलासको क्रममा टाउको फेला परेको स्थानबाट करिब ३०० मिटर पश्चिमतर्फ गंगाको शरीरका अन्य भागहरू फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । बाघले महिलाको बायाँ खुट्टा, बायाँ हात र कम्मरको भागको मासु पूर्ण रूपमा खाएको अवस्थामा बाँकी शरीर फेला परेको सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ ।

बाघको आक्रमण महिलाको मृत्यु
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित