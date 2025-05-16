मापसे गरेर पनि चलाउँछन् सरकारी गाडी

२५ पुस, काठमाडौं । मापद पदार्थ सेवन (मापसे) गर्दा समेत सरकारी गाडी चलाउने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथको तथ्यांकअनुसार कूटनीतिक नियोगकादेखि सरकारी गाडीका चालकसम्मले मापसे गरेर चलाइएको पाइएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८२ मा मापसे गरेर चलाइएका १६ चालक कारबाहीमा परेका छन् । यो चालु आर्थिक वर्षको १५ पुसम्मको तथ्यांक हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मापसे गरेर चलाइएका ७७ सरकारी गाडी तथा चालक कारबाहीमा परेका थिए ।
त्यस्तै चालु आथिर्क वर्षमा १ वटा कूटनीतिक नियोगको गाडी चालक पनि मापसे कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ कूटनीतिक नियोगका गाडी चालक करबाहीमा परेका थिए ।
सबै प्रकारका गाडी गरेर चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म १२ हजार ३८८ सवारी तथा चालक मापसे करबाहीमा परेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामशाहपथका एसपी तथा प्रवक्ता नरेश राज सुवेदी बताउँछन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३८ हजार ४८३ सवारी तथा चालक मापसे कारबाहीमा परेका थिए ।
