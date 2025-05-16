+
रत्नेचौरको भाइरल तोरीबारीमा ‘इन्द्रेणी’ ले सांगीतिक प्रस्तुति दिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १४:०६

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली सांगीतिक समूह 'इन्द्रेणी'ले म्याग्दीको बेनी-१ स्थित रत्नेचौरमा १६ माघमा सांगीतिक प्रस्तुति दिने भएको छ।
  • रत्नेचौर सेवा समाजको पहलमा इन्द्रेणीले हालै काठमाडौंस्थित स्टुडियोमा एक एपिसोडको छायांकन गरेको छ।
  • इन्द्रेणीको कार्यक्रममा लोकदोहोरी कलाकार सूर्य खड्का सहभागी हुने र बागलुङ र पर्वतबाट दर्शक आउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । नेपाली ‘लाइभ दोेहोरी’ क्षेत्रको सांगीतिक समूह ‘इन्द्रेणी’ ले म्याग्दीको बेनी- १ स्थित चर्चित पर्यटकीय थलो रत्नेचौरमा सांगीतिक प्रस्तुति दिने भएको छ । त्यहाँको ‘भाइरल तोरिबारी’ मा १६ माघमा इन्द्रेणी गुञ्जिने भएको हो ।

‘गाउँको पहिचान, कला र संस्कृतिको सम्मानका लागि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम’ को अवसरमा इन्द्रेणीले प्रस्तुति दिन लागेको जनाइएको छ । यो कार्यक्रमको लागि रत्नेचौरका समाजसेवी नेत्रबहादुर महत र इन्द्रेणी सांस्कृतिक विकास केन्द्रका व्यवस्थापक भक्तबहादुर देउवाबीच लिखित सहमति भएको छ ।

मुलुकका विभिन्न थलोमा पुगेर संगीतमार्फत संस्कृति प्रवर्धन गर्दै आइरहेको इन्द्रेणीले पछिल्लो समय म्याग्दीको चर्चित थलोमा प्रस्तुति दिन लागेको हो । रत्नेचौर सेवा समाजको पहलमा संस्थाको टोलीलाई सहभागी गराएर इन्द्रेणीले हालै एक एपिसोडको छायांकन काठमाडौंस्थित स्टुडियोमा गरेको छ ।

यसको टिजर इन्द्रेणीले सार्वजनिक गरेको छ । रत्नेचौरमा हुने प्रस्तुतिमा लोकदोहोरी कलाकार सूर्य खड्का पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । इन्द्रेणीको कार्यक्रममा म्याग्दीसहित बागलुङ र पर्वतबाट समेत दर्शक सहभागी हुने अपेक्षा आयोजकले गरेका छन् । इन्द्रेणी कार्यक्रमका प्रमुख कृष्ण कँडेलले रत्नेचौरको कार्यक्रममा सहभागि हुन आग्रह गरे ।

‘इन्द्रेणी’ हिमालय टिभीबाट प्रसारण हुँदै आएको छ भने युट्युब च्यानलमा पनि आउँछ ।

इन्द्रेणी लाइभ दोेहोरी
