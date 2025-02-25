एनकेएल प्लेयर ट्रायल आइतबारदेखि हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल कबड्डी लिगको दोस्रो सिजनको लागि ५१२ खेलाडीबाट १८० खेलाडीलाई प्लेयर ट्रायलमा छनोट गरिएको छ।
- प्लेयर ट्रायलबाट उत्कृष्ट खेलाडीले एनकेएल ड्राफ्टमा स्थान पाउनेछन् र ६ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
- एनकेएल आयोजक एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टले नेपाल कबड्डी संघसँग १० वर्षे सम्झौता गरी फ्रेन्चाइज टिम अवधारणामा लिग सञ्चालन गरेको छ।
२५ पुस, काठमाडौं । नेपाल कबड्डी लिग (एनकेएल) को दोस्रो सिजनको लागि खेलाडी छनोटको रुपमा ‘प्लेयर ट्रायल’ आइतबारदेखि दशरथ रंगशालास्थित कभर्ड हलमा हुने भएको छ ।
ट्रायलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरुले एनेकएल ड्राफ्टमा स्थान बनाउन सक्नेछन् । एनकेएल आयोजक एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टको प्राविधिक टोलीले दोस्रो सिजनको लागि दर्ता भएका ५ सय १२ जना खेलाडीबाट १८० खेलाडी छनोट गरेको जनाएको छ ।
उनीहरु दुई दिने प्लेयर ट्रायलमा सहभागि हुनेछ र त्यसमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई एनकेएल ड्राफ्टमा छनोट गरिने बयोजकले जनाएको छ । ड्राफ्टमार्फत ६ टिमले एनकेएल दोस्रो सिजनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने टिम तयार पार्नेछन् ।
एनकेएलले नेपाल कबड्डी संघ (एन्का) को सहकार्यमा तयार पारेको प्राविधिक टोलीले प्लेयर ट्रायलबाट ड्राफ्टका लागि खेलाडी छनोट गर्ने एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टका प्रमुख अमितकुमार बेगानीले बताएका छन् । ‘प्लेयर ट्रायलबाट छनोट हुने उत्कृष्ट खेलाडीले ड्राफ्टमा अवसर पाउनेछन् । र, ड्राफ्टमा उपलब्ध खेलाडीहरू लिएर टिम तयार हुनेछन् । त्यसैले दोस्रो सिजनमा खेलाडीसँगै टिमको प्रदर्शन उत्कृष्ट र व्यावसायिक हुने अपेक्षा गरेका छौं’ बेगानीले भने ।
बेगानी ग्रुपको एस्ट्रोनिक्स म्यानेजमेन्टले नेपाल कबड्डी संघको स्वीकृतिमा एनकेएलको पहिलो संस्करण गत वर्ष सफलतापूर्वक आयोजना गरेको थियो ।
उसले संघसँग १० वर्षे सम्झौता गरी फ्रेन्चाइज टिमको अवधारणामा एनकेएल सञ्चालन गरेको हो । अहिले दोस्रो सिजनको तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ ।
कबड्डीलाई ग्रासरुटबाटै विकास गर्ने प्रयासमा एनकेएल आयोजकलले दोस्रो सिजनअघि एनकेएल नेक्स्टजेन इन्टर स्कुल कबड्डी च्याम्पियनसिप पनि आयोजना गर्दैछ ।
फ्रेन्चाइज टिमको आधारमा पहिलो सिजन ६ सहरका ६ टिम विराटनगर ब्यान्डिट्स, जनकपुर नाइट्स, काठमाडौं माभरिक्स, पोखरा लेकर्स, हिमालयन रेइडर्स (बुटवल) र धनगढी वाइल्डक्याट्सले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
रोमान्चक फाइनलमा काठमाडौं माभरिक्सलाई ४३–४१ ले पराजित गर्दै जनकपुर नाइट्स एनकेएल च्याम्पियन भएको थियो । पहिलो सिजनका दुई कप्तान काठमाडौंका घनश्याम रोका मगर र हिमालयन रेइडर्सका गणेश पार्कीले भारतको प्रो कबड्डी लिग (पीकेएल) सिजन १२ खेलेका थिए । एनकेएल सिजन २ को ड्राफ्ट र प्रतियोगिताको मिति चाँडै घोषणा गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4